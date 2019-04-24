"Разозлился": выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
По словам артиста, в их отношениях царит гармония и взаимопонимание. Он отметил, что с избранницей почти не ссорятся. Но один крупных конфликт с Виталиной Цымбалюк-Романовской у Шаляпина все-таки был.
Ссора между звездами произошла в самом начале их отношений. Прохор рассказал о том, что стало ее причиной. "Была ситуация, когда показалось, что Виталина меня недостаточно ценит. А я за взаимное уважение и равноправие. Разозлился", - цитирует исполнителя Starhit.ru. Возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской признался, что очень эмоционально реагирует, если ощущает, что его могут предать или обмануть.
"К счастью, этого не случилось. Виталине пришлось подождать несколько дней, пока успокоюсь", — поделился Прохор Шаляпин. Сейчас роман 40-летней Виталины Цымбалюк-Романовской и 35-летнего Прохора Шаляпина продолжает стремительно развиваться – судя по всему, влюбленные счастливы вместе.
Напомним, певец и пианистка познакомились год назад. В сентябре Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин познакомили друг с другом своих родителей. Звездная пара даже заговаривала о возможности иметь общего ребенка, но о свадьбе влюбленные пока речи не ведут.
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