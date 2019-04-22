Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна. Они состояли в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017го. Но страсти бушуют до сих пор. Корреспондент "Дни.Ру" пообщался с киевской пианисткой, которые многие считают "мошенницей на доверии".

Виталина Викторовна, про Вас часто пишут как о "киевской пианистке". Кажется, что звучит это саркастически. А, действительно, есть ли у Вас серьезное классическое музыкальное образование и выступали ли Вы с концертами?



Я окончила Киевскую среднюю специальную музыкальную школу им.Лысенко (это десятилетка при консерватории), затем – Киевскую консерваторию по классу фортепиано (теперь она называется Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского). Мой киевский педагог учился у Якова Израилевича Зака в Москве, а нашу консерваторию оканчивал Горовиц. Киев всегда славился сильной школой и я горжусь, что получила образование именно там. В Москве я окончила ассистентуру-стажировку. Я – лауреат международного конкурса в Париже и участвовала во многих мастер-классах в Австрии, Германии, Израиле. Выступала с сольными концертами в Доме музыки, даже когда работала в театре. Просто я не афишировала эту сторону деятельности, но у меня есть свой слушатель. Последние годы для меня самым главным был имидж театра и бывшего мужа. Это была адская работа, которая занимала 90% времени.

Кстати, про бывшего мужа. По мнению многих людей, Вы бессовестным образом воспользовались его деньгами и обобрали старика. Это так?

У Армена Борисовича нечем было пользоваться. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую. Наши семейные расходы были связанны с созданием ему достойных условий жизни, деятельности, которая закончилась сразу после нашего развода – он ведь совсем исчез из культурного и информационного пространства.

Многих людей в свое время умиляло, как трогательно Вы заботитесь о Джигарханяня – водите его под ручку, следите за рационом, кормите с ложки, варите любимый клюквенный компот. Могли ли ожидать, что за подобное доброе отношение Вам подобным образом?

Много лет Джигарханян был моим кумиром и самым близким человеком. Я никогда не думала, что подобное разочарование можно пережить. Когда я прочла его показания в деле против меня – это было страшно. Сплошной оговор и совершенно несуществующие факты. Либо он был не в себе – либо он решил меня уничтожить.

Пойдете ли на похороны Армена Борисович, если он Вас переживет, чтобы проститься?

Нет, я с ним простилась в октябре 2017 года.