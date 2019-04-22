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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна. Они состояли в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017го. Но страсти бушуют до сих пор. Корреспондент "Дни.Ру" пообщался с киевской пианисткой, которые многие считают "мошенницей на доверии".
прочитано 1636 раз

Виталина Викторовна, про Вас часто пишут как о "киевской пианистке". Кажется, что звучит это саркастически. А, действительно, есть ли у Вас серьезное классическое музыкальное образование и выступали ли Вы с концертами?

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 Интервью

Сюжеты Интервью

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Я окончила Киевскую среднюю специальную музыкальную школу им.Лысенко (это десятилетка при консерватории), затем – Киевскую консерваторию по классу фортепиано (теперь она называется Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского). Мой киевский педагог учился у Якова Израилевича Зака в Москве, а нашу консерваторию оканчивал Горовиц. Киев всегда славился сильной школой и я горжусь, что получила образование именно там. В Москве я окончила ассистентуру-стажировку. Я – лауреат международного конкурса в Париже и участвовала во многих мастер-классах в Австрии, Германии, Израиле. Выступала с сольными концертами в Доме музыки, даже когда работала в театре. Просто я не афишировала эту сторону деятельности, но у меня есть свой слушатель. Последние годы для меня самым главным был имидж театра и бывшего мужа. Это была адская работа, которая занимала 90% времени. 

Кстати, про бывшего мужа. По мнению многих людей, Вы бессовестным образом воспользовались его деньгами и обобрали старика. Это так?

 У Армена Борисовича нечем было пользоваться. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую. Наши семейные расходы были связанны с созданием ему достойных условий жизни, деятельности, которая закончилась сразу после нашего развода – он ведь совсем исчез из культурного и информационного пространства.  

Многих людей в свое время умиляло, как трогательно Вы заботитесь о Джигарханяня – водите его под ручку, следите за рационом, кормите с ложки, варите любимый клюквенный компот. Могли ли ожидать, что за подобное доброе отношение Вам подобным образом?

Много лет Джигарханян был моим кумиром и самым близким человеком. Я никогда не думала, что подобное разочарование можно пережить. Когда я прочла его показания в деле против меня – это было страшно. Сплошной оговор и совершенно несуществующие факты. Либо он был не в себе – либо он решил меня уничтожить.  

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив

Пойдете ли на похороны Армена Борисович, если он Вас переживет, чтобы проститься?

Нет, я с ним простилась в октябре 2017 года.

Автор: Феликс Грозданов22 апреля 2019, 08:01
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Прекрати врать аферистка и воровка! Когда ты была на полиграфе, то то что ты говоришь сейчас по поводу квартир определилась как ложь. Ты сама говорила, что имущество совместно нажитое. Так почему Джигарханян остался без него? Незря говорят что наглость -второе счастье. Гость
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Феликс, а Вы кому вопрос задавали? Если переживёт АБ Цы, то кто должен проститься-простите пожалуйста. Да вы пьяны батенька.
Прекрати врать аферистка и воровка! Когда ты была на полиграфе, то то что ты говоришь сейчас по поводу квартир определилась как ложь. Ты сама говорила, что имущество совместно нажитое. Так почему Джигарханян остался без него? Незря говорят что наглость -второе счастье. Гость
Ответить
Разве можно задавать такие вопросы? Это не по христиански во-первых, а во-вторых это просто подло. Никто из нас не знает кто когда уйдёт. А ты профурсеткой была ей и уйдёшь в мир иной.
1

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