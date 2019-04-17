"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничестве
Вас часто называют мошенницей на доверии. Насколько это справедливо?
Я и раньше слышала, что закон о защите чести и достоинства у нас не работает. Убедилась в этом лично. Видимо, кто-то считает, что наши граждане не заслуживают этого. Но если мы сами не ценим себя, кто же будет ценить и уважать нас?!
Многие уверены, что Вы обобрали Армена Джигарханяна – присвоили его деньги и недвижимость. Как все было на самом деле?
Вся недвижимость была приобретена мною до замужества. В отношении меня было проведено четыре или пять проверок в Следственном комитете, полиции. Я везде документами подтвердила свои доходы, доходы и сбережения моих родителей, и Армену Борисовичу отказали в возбуждении дел. К тому же у Армена Борисовича нечего было присваивать. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую.
Почему не исполняете решение суда о 200 часах обязательных общественных работ, к которым Вас приговорили за нарушение неприкосновенности частной жизни?
Распоряжений по работам пока нет, ждем. Я очень обязательная – не отказываюсь от обязательств никогда. Тем более многие друзья обещали помочь морально и не только. Это радует. Хотя снег уже растаял...
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА "ДНИ.РУ" В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы
Юморист поговорил с популярным телеведущим
Герцогиня готова сделать все ради наследницы
Артистка высказалась на телешоу
Популярные темы форума
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Секс за деньги
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Отшила лучшего друга
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Как понять твой человек или не твой?
Религия - наркотик для рабов.
Свекровь не союзник
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Павел Воля
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Лабода вам нравится?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Расскажите про роды
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Английская диета
почти не возможно найти работу!
Никогда не делайте отбеливание зубов
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Ефремов
Диета ангела
Комплексует что нет машины
Замужество - больная тема
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!