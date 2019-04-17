"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничестве

Виталина Цымбалюк-Романовская у многих вызывает негативную реакцию. Обыватели считают, что киевская пианистка нагло обобрала народного артиста России, а теперь еще и смеется над ним. А что думает об этом бывшая жена Армена Джигарханяна? Корреспондент "Дни.ру" задал ей предельно жесткие вопросы. Ответы оказались под стать.

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