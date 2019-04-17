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Шоу-бизнес

"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничестве

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Личный архив
Виталина Цымбалюк-Романовская у многих вызывает негативную реакцию. Обыватели считают, что киевская пианистка нагло обобрала народного артиста России, а теперь еще и смеется над ним. А что думает об этом бывшая жена Армена Джигарханяна? Корреспондент "Дни.ру" задал ей предельно жесткие вопросы. Ответы оказались под стать. 
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Вас часто называют мошенницей на доверии. Насколько это справедливо?

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Я и раньше слышала, что закон о защите чести и достоинства у нас не работает. Убедилась в этом лично. Видимо, кто-то считает, что наши граждане не заслуживают этого. Но если мы сами не ценим себя, кто же будет ценить и уважать нас?!

Многие уверены, что Вы обобрали Армена Джигарханяна – присвоили его деньги и недвижимость. Как все было на самом деле?

Вся недвижимость была приобретена мною до замужества. В отношении меня было проведено четыре или пять проверок в Следственном комитете, полиции. Я везде документами подтвердила свои доходы, доходы и сбережения моих родителей, и Армену Борисовичу отказали в возбуждении дел. К тому же у Армена Борисовича нечего было присваивать. На момент его развода с предыдущей женой у него было из имущества 1/2 квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую.

Почему не исполняете решение суда о 200 часах обязательных общественных работ, к которым Вас приговорили за нарушение неприкосновенности частной жизни?

Распоряжений по работам пока нет, ждем. Я очень обязательная – не отказываюсь от обязательств никогда. Тем более многие друзья обещали помочь морально и не только. Это радует. Хотя снег уже растаял...

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА "ДНИ.РУ" В ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

Автор: Феликс Грозданов17 апреля 2019, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
АФЕРИСТИЩА!!! На какие шиши, ты, в Москве, до замужества "купила квартиры"??? Дураков - нет! Ты наглая лгунья и воровка!
Гость
Ответить
Я не аферистка, я пианистка)))))
Маша Маша
Ответить
То есть, Виталина и ее мать работали поломойками у Коганов, потом она обманом оформила квартиру в Глухово на себя в 2012 г., потом за день до регистрации брака оформила кв на Молодогвардейской на себя, сняла все деньги со счетов АБ на ремонт и на мебель, как она говорила в многочисленных передачах по ТВ, и все это потому, что где-то у ее родителей были припрятаны бешенные деньги?!
Галина
Ответить
Завралась совсем: в свое время на шоу всех убеждала, что Джигарханян сам ей все отписал. А теперь уже другая версия! Брехушка-хохлушка.
Гость
Ответить
уважаемый журналист! помним как вы громко рекламировали пасхальный концерт Цымбалюк в Храме Христа Спасителя. Концерт говорят что отменили, ПОЧЕМУ ВЫ ОБ ЭТОМ НЕ СООБЩИЛИ??? Или вы тоже в доле с билетными аферистами???
Гость
Ответить
Закон о защите чести и достоинства прекрасно работает, когда есть и честь и достоинство.
гость
Ответить
а деньги по доверенности кто снимал?его деньги
Гость
Ответить
Хохлуха-поломойка, аферистка якобы пианистка в погоне за новой жертвой. Должен быть обязательно известным и богатым!
1

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