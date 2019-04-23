"Наконец-то!": Цымбалюк-Романовскую с любовником окружили прямо под окнами Путина
Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после громкого развода стала гламурной светской львицей. Редко какое мероприятие обходится без нее. Премьеры в театре, выставки, презентации и концерты – везде надо успеть. Не могла бывшая жена Армена Джигарханяна пропустить и юбилейное выступление Марины Девятовой в Кремле.
У Виталины – идеальный слух. Она училась в Киевской консерватории, была лауреатом многих международных конкурсов и считалась одной из самых перспективных молодых исполнительниц на Украине. А Марина Девятова – одна из сильнейших вокалисток России, ее голос завораживает.
Словом, Цымбалюк-Романовской захотелось оценить концерт в Кремле преимущественно с профессиональной точки зрения – поучиться технике звукоизвлечения, чистоте и точности интонирования. У Виталины на носу большой концерт, где она не только сядет за рояль, но и споет дуэтом с женихом Прохором Шаляпиным.
Однако попасть в Кремлевский дворец пианистке и ее любовнику оказалось не так просто. У входа пару окружила толпа поклонников и не отпускала около получаса. "Наконец-то вас увидели! Вы в жизни еще прекраснее, чем на экране!" – улыбались счастливые фанаты.
У пианистки просили автограф и совместное фото, говорили добрые слова, восхищались ее красотой. Люди уверяли, что для них эта встреча – большая честь. А одна благодарная дама даже перекрестила Прохора и Виталину со словами: "Помогай вам Бог!" И происходило это все практически под окнами кабинета президента России Владимира Путина.
"Для меня очень важны ваши поддержка и любовь, – отвечала собравшимся Цымбалюк-Романовская. – Приходите на наш с Прохором концерт в Доме кино!"
Что касается концерта Девятовой, то прошел он с аншлагом – народ истосковался по хорошим голосам, живому звуку и искренним песням. На сцену вместе с артисткой в этот вечер вышли Александр Панайотов, Александр Буйнов, Варвара, Алексей Воробьев, Сергей Волчков.
Одним из самых эмоциональных номеров стала композиция "Даль великая" на стихи Роберта Рождественского в исполнении лауреата международных конкурсов Александра Шалунова. Год назад он также принимал участие в программе Владимира Девятова "Гуляй, Россия!".
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