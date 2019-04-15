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"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Одними из первых певицу поздравили молодой муж Максим Галкин и их пятилетние двойняшки Гарри и Лиза.

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На своей официальной странице в Instagram Максим Галкин опубликовал трогательное видео. Судя по ролику, все происходило на кухне. Алла Пугачева вошла в стильной зеленой пижаме, с украшениями на руках и макияжем. Дети тут же поздравили именинницу: Гарри и Лиза по очереди прочитали стихи и вручили самодельные подарки. Галкин преподнес ей большой букет. "Довели до слез мать с утра..." – шмыгнула носом Примадонна.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Не остались в стороне и няни малышей. Две женщины, лиц которых Максим предпочитает не показывать, их воспитанники и юморист хором поздравили Аллу Борисовну с днем рождения, после чего та получила корзину цветов.

Ролик оценили многие знаменитости. Лолита Милявская, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Анна Седокова, Лера Кудрявцева, Алика Смехова, Светлана Бондарчук, Анна Семенович, Полина Гагарина, Катя Лель и другие звезды рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Отметим, что к юбилею артистки Первый канал изменил сетку передач. Например, 13-14 апреля передачи были посвящены исключительно Алле Пугачевой. То же самое происходит и сегодня, 15 апреля. Говорят, праздновать ее 70-летие на телевидении планируют до конца недели.

Напомним, что 17 апреля состоится концерт Аллы Пугачевой. Подразумевается, что это будет последнее выступление певицы, поэтому билеты раскупили в первые часы продаж. Особенно здесь преуспели спекулянты, которые теперь перепродают их за полмиллиона рублей.

Автор: Наталья Аряева15 апреля 2019, 11:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
Ответить
Интересно, а детки уже задают вопрос, почему "мама" такая старая. Даже не бабка, а пробабка. "Вошла в пижаме, но с макияжем и в парике". Прикольно! Похоже, после вчерашнего не в силах была снять парик и вымыть физиономию.
Гость
Ответить
Ой почему в России не объявили неделю выходных????????????
Гость
Ответить
Как же надоели, три дня об одном и том же. И еще неделю!!! Неужели больше не о чем поговорить. Я думаю, что ей самой этого не надо.
Гость
Ответить
Надоели, еще и всю неделю слушать и смотреть эту бредятину, достаточно, что уже три дня не умолкают.
1

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