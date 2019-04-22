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Киркоров предпочел молодуху наотмечавшейся Пугачевой

Фото: pixabay.com
Вечер субботы, 20 апреля, был наполнен событиями – тут и вечеринки Московского кинофестиваля, и банкет по случаю юбилея Аллы Пугачевой, и празднование евреями Песаха. Эпиграфом к этому дню вполне бы могли стать строчки из пушкинского "Евгения Онегина": "Там будет бал, там детский праздник. // Куда ж поскачет мой проказник? // С кого начнет он? Все равно: // Везде поспеть немудрено"
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Ровно 25 лет назад Катя Лель стала лауреатом конкурса "Музыкальный старт – 1994",  в том же году начала работать в театре Льва Лещенко – со своей сольной программой и в бэк-вокале. С тех пор она и ведет отсчет свой популярности.

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Певица часто участвует в фестивалях, сборных концертах и телесъемках, но столь большие выступления у нее случаются редко. Поэтому программой "Все хорошо" в столичном зале "Крокус Сити Холл", она хотела явить себя, что называется, во всей красе.

Фото: пресс-служба

На сцене в этот вечер появились Сосо Павлиашивили, Вахтанг, Брендон Стоун, Перукуа и даже Эндрю Дональдс из "Энигмы". Они очень органичной вплелись в программу Кати, добавив ей шарма, лоска, стиля. Каждый из приглашенных исполнителей представлял определенный музыкальный стиль, а вот сама Лель может работать в самых разных жанрах и направлениях, что и продемонстрировала на концерте.

В ее жизни было немало хитов – "Муси-пуси", "Мой мармеладный", "Кручу-верчу, "Долетай", "Скучаю". И пусть академические музыкальные критики часто презрительно морщат носы от песен Кати, мол, что это за поэзия, народу очень нравится. А это самое главное.

Певица с дочерью. Фото: пресс-служба

Нравится людям и искренность Кати, и ее открытость, и скромность. Как переживала она за этот свой первый за долгое время большой концерт в столице, как хотела, чтобы даже самые взыскательные зрители не разочаровались, как пыталась выглядеть не хуже свои "народных" и "заслуженных" коллег!..

Фото: пресс-служба

Она пригласила поклонников в свою причудливую Галактику, отсюда с "космическая" сценография, и костюмы, и хореография. На "межвездном корабле" зрители на протяжении двух часов путешествовали по миру Кати Лель – яркому, светлому, доброму.

Фото: пресс-служба

По пути ждала встреча и дочерью звезды – 10-летней Эмилией, с которой Лель дуэтом спела про "и подругам все сказала, что ты лучший из мужчин", и с  4-летними артистками в сказочных нарядах, которые выиграли придуманный Катей конкурс, чтобы попасть на сцену.

В путешествие по миру Кати Лель отправилось немало звезд – певица Диана Гурцкая с мужем, официальный представитель МИДа Мария Захарова, был даже Бедрос Киркоров с женой. Этот вечер Киркоров предпочел провести в обществе 44-летней Лель, а не на празднике у наотмечавшейся за неделю торжеств 70-летней Пугачевой в Подмосковье. В рублевском ресторане в это время семью Киркоровых представлял Филипп, 4-й муж Примадонны.

Но те, кто пошел в этот вечера на концерт Кати Лель, не прогадали. Оказалось, что она интересная артистка, которой подвластны большие сольные концерты, что у нее есть чувство вкуса, что она умеет держать зал. И за это можно простить какие-то вокальные огрехи, списав их на волнение. 

Автор: Феликс Грозданов22 апреля 2019, 13:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездная тайная вечеря Кати Лель

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