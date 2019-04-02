В разборках вокруг Фролова и Началовой наметился неожиданный поворот
В разборках между хоккеистом и певицей новый поворот: адвокаты спортсмена добились отменены постановления Нижегородского областного суда – о проведении экспертизы расписки и подсудности. Более того, судье Чайко А.А., который рассматривал иск в первой инстанции, вынесли частное определение за грубое нарушение закона.
Адвокат Фролова – Антон Малинин отметил, что сегодня, 2 апреля, решился вопрос с экспертизой расписки, в которой Юлия Началова подтверждает получение от Александра Фролова 20 миллионов за долю в ее московской квартире. Теперь документ будут исследовать проверенные специалисты. Ранее эта ключевая для дела бумага была отдана для исследования людям с сомнительной квалификацией. Об этом сообщает "МК".
Напомним, более месяца назад в СМИ появилась информация о том, что Александр Фролов пытается получить долю в роскошной столичной квартире Юлии Началовой, за которую та уже получила деньги. Уже после смерти певицы сообщалось, что этот огромный долг повесят на несовершеннолетнюю дочь Юлии Веру.
Меж тем сам Александр Фролов в недавнем интервью корреспонденту "Пусть говорят" заявил, что у него нет претензий к певице и ее родственникам. Все финансовые вопросы он урегулировал еще при жизни Началовой, в суд на нее он не подавал.
По словам хоккеиста, он сам стал ответчиком. Некая организация ООО "Весенние инвестиции" подала иск с требованием взыскать с него почти 26 миллионов рублей. Представители компании заявляли, что что выкупили его долг у Юлии Началовой за 15 миллионов.
"Весенние инвестиции" требовали проведения заседания в Нижнем Новгороде. Там же они собирались устанавливать подлинность расписки Юлии Началовой. Примечательно, что рассмотрением иска занимался знакомый Вячеслава Кудри – последнего бойфренда певицы, Чайко А.А.
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