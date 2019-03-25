Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
В день похорон Юлии Началовой ее дочь не отходила от гроба. Школьница смотрела на мертвую мать и не верила, что видит ее в последний раз.
Вере долго не говорили, что Юлия в тяжелом состоянии, и уверяли, что в больнице та проходит плановые процедуры. Девочка вместе с одноклассниками была на соревнованиях в Лондоне. А когда вылетела в Москву, сердце ее матери перестало биться. Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала, что оттягивала подтверждение факта смерти, чтобы Вера не узнала эту новость из соцсетей, и спокойно добралась до дома.
В аэропорту ее встретил отец Евгений Алдонин. "Как сказать дочери о случившемся, я не знал, – отметил футболист. – Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: "У меня тяжелая новость для тебя – мамы больше нет..." Ребенок до сих пор находится в состоянии шока и не может поверить в произошедшее".
У Алдонина давно другая семья – даже на похороны бывшей жены он пришел с новой избранницей. Вере вряд ли было бы комфортно с ними. Как рассказала помощница Юлии Началовой, девочка будет жить с бабушкой и дедушкой, они занимаются вопросами опекунства.
Какое-то время Вере сложно будет ходить в школу – учителя и сверстники не всегда тактичны и деликатны. Особенно если вспомнить, какой поток информации о семье девочки вылился в СМИ после смерти Юлии Началовой.
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