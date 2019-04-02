"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой
Вскоре после смерти Юлии Началовой появилась информация, будто проблемы со здоровьем у артистки начались, когда она состояла в браке с солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Якобы исполнитель требовал от молодой жены быть стройной, и та изнуряла себя диетами, а в результате заработала анорексию.
Затравленный Дмитрий Ланской выступил с опровержением и даже принял участие в шоу на Первом канале "Эксклюзив", в котором рассказал о семейной жизни с Юлией Началовой. "Я не заставлял Юлю худеть! И не надо обвинять меня во всем", – заявил журналистам первый муж ныне покойной певицы.
На защиту Дмитрия Ланского встал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он охарактеризовал артиста исключительно с положительной стороны. "Я знаю Диму Ланского, он хороший парень. Считаю, то, что он довел Юлю до анорексии, – это чушь. Юля была настолько яркая и красивая, что мужики в нее влюблялись мгновенно. Жить Ланскому с ней было тяжело. Она – звезда. А он – простой музыкант. Силы были неравны", – убежден Андрей Разин.
Он заявил, что Ланской никогда не заставлял Началову худеть. По его словам, если она и садилась на диету, то только по своей воле. "Юля была сильной личностью. И если и худела, то именно для себя, заставить ее делать что-то против ее воли было невозможно", – заявил продюсер.
Андрей Разин озвучил еще один диагноз Юлии Началовой. "У нее был свой внутренний психоз и недовольство фигурой. Юля в юном возрасте пережила всесоюзную славу, а какая детская психика это выдержит?" – задал риторический вопрос лидер группы "Ласковый май".
По его мнению, Юлия Началова с детства была "пухленькой", поэтому, сделал он вывод, до анорексии она дойти не могла. "Генетически это не заложено", – заявил Андрей Разин. "Время от времени она садилась на диету и худела – да. Но чтобы чуть не умерла из-за похудения – это скорее для красного словца. Зачастую сами артисты или их пиар-менеджеры придумывают цепляющие истории для привлечения внимания. А потом и рады бы, чтобы об этом не вспоминали, но вымысел уже стал частью биографии..." – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. У 38-летней исполнительницы осталась 12-летняя дочь Вера. Ее воспитанием занимаются родители Юлии Началовой.
Продюсер готова к глобальным переменам
На безымянном пальце актрисы приметили обручальное кольцо
Соперничество началось накануне чемпионата мира
Легендарная артистка предстала в неожиданном виде
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Мама моего парня ко мне предвзята
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Кто пишет и читает это <цензура>?
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Где найти богатого мужчину?
Не хозяйственная жена
Безответная любовь
Кручу её на миньет
У меня первая беременность
Мимические морщины
Диета Ксении Бородиной
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?