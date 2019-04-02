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Шоу-бизнес

"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Ланской, первый муж Юлии Началовой, опроверг утверждения, будто довел артистку до анорексии. Его поддержал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
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Вскоре после смерти Юлии Началовой появилась информация, будто проблемы со здоровьем у артистки начались, когда она состояла в браке с солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Якобы исполнитель требовал от молодой жены быть стройной, и та изнуряла себя диетами, а в результате заработала анорексию.

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Юлия Викторовна Началова певица

Затравленный Дмитрий Ланской выступил с опровержением и даже принял участие в шоу на Первом канале "Эксклюзив", в котором рассказал о семейной жизни с Юлией Началовой. "Я не заставлял Юлю худеть! И не надо обвинять меня во всем", – заявил журналистам первый муж ныне покойной певицы.

На защиту Дмитрия Ланского встал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он охарактеризовал артиста исключительно с положительной стороны. "Я знаю Диму Ланского, он хороший парень. Считаю, то, что он довел Юлю до анорексии, – это чушь. Юля была настолько яркая и красивая, что мужики в нее влюблялись мгновенно. Жить Ланскому с ней было тяжело. Она – звезда. А он – простой музыкант. Силы были неравны", – убежден Андрей Разин.

Он заявил, что Ланской никогда не заставлял Началову худеть. По его словам, если она и садилась на диету, то только по своей воле. "Юля была сильной личностью. И если и худела, то именно для себя, заставить ее делать что-то против ее воли было невозможно", – заявил продюсер.

Андрей Разин озвучил еще один диагноз Юлии Началовой. "У нее был свой внутренний психоз и недовольство фигурой. Юля в юном возрасте пережила всесоюзную славу, а какая детская психика это выдержит?" – задал риторический вопрос лидер группы "Ласковый май".

По его мнению, Юлия Началова с детства была "пухленькой", поэтому, сделал он вывод, до анорексии она дойти не могла. "Генетически это не заложено", – заявил Андрей Разин. "Время от времени она садилась на диету и худела – да. Но чтобы чуть не умерла из-за похудения – это скорее для красного словца. Зачастую сами артисты или их пиар-менеджеры придумывают цепляющие истории для привлечения внимания. А потом и рады бы, чтобы об этом не вспоминали, но вымысел уже стал частью биографии..." – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. У 38-летней исполнительницы осталась 12-летняя дочь Вера. Ее воспитанием занимаются родители Юлии Началовой.

Автор: Наталья Аряева2 апреля 2019, 13:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну и так уже всем всё ясно, ничего нового, у Началовых одна звёздность да амбиции.
1

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