"У нее был внутренний психоз": Разин назвал еще один диагноз покойной Началовой

Дмитрий Ланской, первый муж Юлии Началовой, опроверг утверждения, будто довел артистку до анорексии. Его поддержал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Вскоре после смерти Юлии Началовой появилась информация, будто проблемы со здоровьем у артистки начались, когда она состояла в браке с солистом группы "Премьер-министр" Дмитрием Ланским. Якобы исполнитель требовал от молодой жены быть стройной, и та изнуряла себя диетами, а в результате заработала анорексию.

Затравленный Дмитрий Ланской выступил с опровержением и даже принял участие в шоу на Первом канале "Эксклюзив", в котором рассказал о семейной жизни с Юлией Началовой. "Я не заставлял Юлю худеть! И не надо обвинять меня во всем", – заявил журналистам первый муж ныне покойной певицы.

На защиту Дмитрия Ланского встал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он охарактеризовал артиста исключительно с положительной стороны. "Я знаю Диму Ланского, он хороший парень. Считаю, то, что он довел Юлю до анорексии, – это чушь. Юля была настолько яркая и красивая, что мужики в нее влюблялись мгновенно. Жить Ланскому с ней было тяжело. Она – звезда. А он – простой музыкант. Силы были неравны", – убежден Андрей Разин.

Он заявил, что Ланской никогда не заставлял Началову худеть. По его словам, если она и садилась на диету, то только по своей воле. "Юля была сильной личностью. И если и худела, то именно для себя, заставить ее делать что-то против ее воли было невозможно", – заявил продюсер.

Андрей Разин озвучил еще один диагноз Юлии Началовой. "У нее был свой внутренний психоз и недовольство фигурой. Юля в юном возрасте пережила всесоюзную славу, а какая детская психика это выдержит?" – задал риторический вопрос лидер группы "Ласковый май".

По его мнению, Юлия Началова с детства была "пухленькой", поэтому, сделал он вывод, до анорексии она дойти не могла. "Генетически это не заложено", – заявил Андрей Разин. "Время от времени она садилась на диету и худела – да. Но чтобы чуть не умерла из-за похудения – это скорее для красного словца. Зачастую сами артисты или их пиар-менеджеры придумывают цепляющие истории для привлечения внимания. А потом и рады бы, чтобы об этом не вспоминали, но вымысел уже стал частью биографии..." – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. У 38-летней исполнительницы осталась 12-летняя дочь Вера. Ее воспитанием занимаются родители Юлии Началовой.