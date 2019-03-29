Как живут родители умершей Началовой
Страшно было смотреть на пожилых родителей Началовой во время ее похорон. Ее всегда энергичная, жизнерадостная мама – 63-летняя Таисия Николаевна – была похожа на тень - вмиг резко постарела. Она не отходила от гроба и смотрела в одну точку... О чем-то своем думал и отец артистки – 61-летний Виктор Началов. Именно он впервые вывел свою девочку на сцену, когда той едва исполнилось два года. Он же написал и главные хиты для нее. А теперь все оборвалось...
Родители Началовой – профессиональные музыканты. Папа руководил ансамблем "Карусель" при Воронежской филармонии, писал песни для многих звезд, включая Ирину Понаровскую. А мама в той же "Карусели" была солисткой. Словом, иной карьеры, чем сценическая, для Юли не предполагалось.
Отец всегда был рядом с Юлей, радовался ее успехам, помогал в творчестве. Он всегда говорил, что надо идти вперед, надо бороться, надо побеждать. И Началова старалась! Огорчало же папу только отсутствие сильного плеча рядом со знаменитой дочерью. "Единственным мужчиной, который Юлю по-настоящему любил, был отец, – считает певец Виктор Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у дочери не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".
Пожилых родителей, конечно, очень подкосила внезапная смерть единственной дочери. Их горе невозможно описать словами. Но им надо надо найти в себе силы и продолжать жить. Ради внучки Верочки, у которой теперь ближе никого нет. У ее отца – футболиста Евгения Алдонина давно другая семья – даже на похороны бывшей жены он пришел с новой избранницей. Вере вряд ли было бы комфортно с ними.
Как рассказала помощница Юлии Началовой, 12-летняя девочка будет теперь жить с бабушкой и дедушкой, сегодня они занимаются вопросами опекунства. Они хотят, чтобы Верочка выросла достойным, порядочным человеком. И всегда помнила, какой талантливой, светлой и доброй была ее любимая мама, которая теперь далеко-далеко....
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