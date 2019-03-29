Как живут родители умершей Началовой

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Пятница 29 марта
Лента новостей
11:34
Сбежавшего из военной части под Ржевом контрактника нашли мертвым
11:17
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
11:00
Кто вставляет палки в колеса Ксении Собчак
10:16
В Кремле покажут гала-шоу "К 130-летию Нижинского"
09:55
Трагедия группы Дятлова повторилась на таинственном перевале
09:04
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
09:00
Главные события Москвы
07:00
Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы
06:30
Обнимающийся с унитазом пьяный Порошенко попал на видео
05:55
Водонаева дала пощупать грудь в ресторане
03:42
Россиян предупредили о бешеном скачке доллара
01:28
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
23:11
Принц Гарри отказался от короны ради прихотей беременной Маркл
22:01
На Украине досрочно объявлен победитель президентских выборов
21:38
В Черное море вошли боевые корабли НАТО
21:17
"От тоски по бывшему мужу": Чехова вышла на террасу голой по пояс
21:06
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве
20:29
"Cлишком аппетитная": полуголая Дайнеко возбудила народ
20:26
Новые данные о состоянии Добронравова
20:22
Вылетевший из Екатеринбурга пассажир случайно поджег кресло самолета
19:46
В Петербурге фура протаранила иномарку
19:31
Задорная Курникова оголилась на крыше (видео)
19:30
Кремль жестко ответил на хамство Трампа
19:28
Под Оренбургом машина задним ходом сбила пенсионерку
19:08
Звезда "Дома-2" устроила погром в офисе руководства шоу
19:02
От попавшей в китайскую больницу россиянки требуют 2,5 миллиона
18:44
Задержание причастного к взрывам в метро Москвы попало на видео
18:41
В Красногорске у пенсионера угнали внедорожник за два миллиона
18:21
Под Мурманском школьница упала с моста во время прогулки с друзьями
18:15
Пять лет издевательств: Первый канал обнародовал грязный скандал в семье известного актера
17:52
69-летняя Пугачева сразила молодостью и красотой
17:50
В Башкирии в жутком пожаре погибли три женщины
17:25
Выборы на Украине закончатся третьим Майданом
17:19
"Росатом" откроет первый Центр аддитивных технологий в Москве
17:15
В Башкирии перебегавший на красный свет пешеход попал под машину
17:03
Вышедшая в свет без белья Калашникова вызвала шок
16:56
У россиян обнаружили сахарную зависимость
16:20
Путин с ветерком прокатил президента Киргизии (видео)
16:17
Свергнутая королева красоты ответила на обвинения в продаже тела
16:11
"Я ее купил": известного актера арестовали из-за любви к 17-летней девушке
15:58
Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
15:41
Добронравова увезли в больницу
15:40
"ЕР" запустила онлайн-сервис для пассажиров такси
15:39
Помощница ответила на жесткие слова бывшего мужа Началовой
15:34
Мужчина улетел на зонте во время мощного шторма (видео)
15:26
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза
15:09
"Ничего своего": Каменских возмутила вульгарным видео
15:05
Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко
15:04
Малахов раскрыл страшный диагноз матери девочки-маугли
14:58
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
14:48
Известную актрису жестоко разлучили с сыном
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 марта 2019 года
14:29
"Такие вещи вытворяет!": жена высказалась о самочувствии сраженного инсультом Носкова
14:08
Задержан причастный к терактам в метро Москвы
13:53
"Редкий бабник": мужа Алсу обвинили во множественных изменах
13:40
Мятый Порошенко шокировал публику нелепым нарядом
13:28
Найдена неожиданная причина ожирения
13:05
"Постригла бы налысо": народная артистка накинулась на Цымбалюк-Романовскую
13:03
"Бросалась на мужчин": Борисова призналась в зависимости
12:37
Богомолов заигрывает с бывшей женой
12:22
Меган Маркл и принц Гарри наплевали на многовековую традицию
12:21
Скромница Юлия Меньшова предстала в лифчике
12:16
Таксист в Москве накачал топ-менеджера клофелином и ограбил его
12:09
Опозоренный Зеленский решился на странный поступок
11:50
Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
11:27
Собчак сделала скандальное заявление
11:22
Молодую жену Цекало сравнили с Лолитой
11:11
Володин назвал самый важный мартовский закон
10:57
Заслуженный артист о скандальном шоу Шепелева: Это все спектакль
10:44
Гагарина потрясла снимком без косметики
10:42
Порошенко объявил об уходе с поста президента
10:40
Уткин нанес новый удар Черчесову
10:10
"Самое страшное осталось позади": что будет с дочерью Началовой
10:05
Звезда "Уральских пельменей" заговорила после травмы
09:53
Девелопер INGRAD дарит клиентам ценные призы
09:43
Подражающую Киркорову Бузову высмеяли за плагиат
09:40
В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки
09:14
Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
08:57
Дочь Пугачевой побила сына Рудковской
08:50
Умер легендарный летчик-космонавт Валерий Быковский
08:19
Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова
07:56
Кабаева высказалась о любви и лидере
06:30
Лукашенко бросился к Путину после жесткой подставы от чиновников
06:10
"Это безобразие!": сцепившемуся с Разиным Шнурову заткнули рот
04:20
Миддлтон проговорилась о четвертой беременности
02:31
Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv
00:12
"Я собираюсь мстить": Божена Рынска замыслила страшное против экс-жены Малашенко
22:03
Перенесшая операцию Погребняк вышла в люди в парике
21:59
"Гигантская ерунда" мужа Королевой вызвала восторг
21:57
Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов
21:50
Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина
21:16
Есть пострадавшие: под Уфой столкнулись автобус и грузовик
20:57
72-летняя Васильева привела в ужас рассказом о любовнике
20:56
Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
20:47
Под Москвой у мужчины нашли 4 килограмма наркотиков
19:50
Дума определится с преодолением вето по закону о хостелах
19:43
Сергей Шнуров прямо сказал об изменах жене
19:43
Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко
19:23
Психанувший Тимати подло обошелся с известной певицей
18:53
Казус на встрече Путина со спортсменами (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Психология человека: главные мифы
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Не стало исполнителя роли графа Калиостро из "Формулы любви"
Своенравную Меган Маркл поставили на место
Шоу-бизнес

Как живут родители умершей Началовой

Юлия Началова с отцом. Фото: www.globallookpress.com
"Родители хоронят детей. Что более страшное может быть вообще в жизни? А если это еще и молодая, красивая, талантливая… ей жить бы да жить. У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос. Это горе, это беда, это страшное. Это в голове не укладывается", – сказал на прощании с Юлией Началовой певец Филипп Киркоров. 
прочитано 1103 раза

Страшно было смотреть на пожилых родителей Началовой во время ее похорон. Ее всегда энергичная, жизнерадостная мама – 63-летняя Таисия Николаевна – была похожа на тень -  вмиг резко постарела. Она не отходила от гроба и смотрела в одну точку... О чем-то своем думал и отец артистки – 61-летний Виктор Началов. Именно он впервые вывел свою девочку на сцену, когда той едва исполнилось два года. Он же написал и главные хиты для нее. А теперь все оборвалось...

ПО ТЕМЕ

Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале

Началова перед смертью сообщила о третьем браке

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Родители Началовой – профессиональные музыканты. Папа руководил ансамблем "Карусель" при Воронежской филармонии, писал песни для многих звезд, включая Ирину Понаровскую. А мама в той же "Карусели" была солисткой. Словом, иной карьеры, чем сценическая, для Юли не предполагалось.

Отец всегда был рядом с Юлей, радовался ее успехам, помогал в творчестве.  Он всегда говорил, что надо идти вперед, надо бороться, надо побеждать. И Началова старалась! Огорчало же папу только отсутствие сильного плеча рядом со знаменитой дочерью. "Единственным мужчиной, который Юлю по-настоящему любил, был отец, – считает певец Виктор Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у дочери не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".

Пожилых родителей, конечно, очень подкосила внезапная смерть единственной дочери. Их горе невозможно описать словами. Но им надо надо найти в себе силы и продолжать жить. Ради внучки Верочки, у которой теперь ближе никого нет. У ее отца – футболиста Евгения Алдонина давно другая семья – даже на похороны бывшей жены он пришел с новой избранницей. Вере вряд ли было бы комфортно с ними.

Юлия Началова с мамой и дочерью. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Как рассказала помощница Юлии Началовой, 12-летняя девочка будет теперь жить с бабушкой и дедушкой, сегодня они занимаются вопросами опекунства. Они хотят, чтобы Верочка выросла достойным, порядочным человеком. И всегда помнила, какой талантливой, светлой и доброй была ее любимая мама, которая теперь далеко-далеко....

Автор: Иван Губкин29 марта 2019, 11:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине досрочно объявлен победитель президентских выборов
Кремль жестко ответил на хамство Трампа
Выборы на Украине закончатся третьим Майданом
Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко

Шоу-бизнес

Как живут родители умершей Началовой
Урганту показали козу на Первом канале
Известный актер подал на развод через четыре дня после свадьбы
"Лысая дура": оголившуюся Бузову разнесли за фотошоп

Проишествия

Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве
Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине

Lifestyle

Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой побила сына Рудковской

Девочка стала звездой вечера
Шоу-бизнес

"Я ее купил": известного актера арестовали из-за любви к 17-летней девушке

Звезда рассказала о чувствах
Шоу-бизнес

"Редкий бабник": мужа Алсу обвинили во множественных изменах

Неожиданные данные появились в Сети
Общество

Трагедия группы Дятлова повторилась на таинственном перевале

Делом занимается прокуратура

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Иссохшая Чурикова пришла за наградой
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

Спорт

Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
Уткин нанес новый удар Черчесову
Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву

Регионы

Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
Учительницу уволили за снимок в купальнике
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru