Как живут родители умершей Началовой

"Родители хоронят детей. Что более страшное может быть вообще в жизни? А если это еще и молодая, красивая, талантливая… ей жить бы да жить. У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос. Это горе, это беда, это страшное. Это в голове не укладывается", – сказал на прощании с Юлией Началовой певец Филипп Киркоров.



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