"Ниже некуда": названы реальные гонорары Началовой
Смерть Юлии Началовой потрясла многих. О певице мало писали при жизни, однако после ее ухода журналисты вытащили на свет множество сенсационных подробностей. Так, уже перестало быть секретом, что Юлия Началова в последние годы буквально сводила концы с концами и соглашалась на любые предложения даже за ничтожно низкие по меркам российского шоу-бизнеса гонорары.
Сейчас стали известны конкретные суммы, которые Началова получала за свои выступления. Как пишет издание "Экономика сегодня", за концерт вместе с Татьяной Булановой в честь очередной годовщины окончания строительства объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС Началова заработала чуть больше 160 тысяч рублей. Буланова при этом получила 236,5 тысяч. Это, отмечают в комментариях к статье, "ниже некуда".
Для сравнения, Вера Брежнева берет за выход на сцену в десять раз больше – около 1,28 миллиона рублей, пишет издание. Лена Темникова зарабатывает за концерт 1,76 миллиона, Стас Пьеха – до 1,16 миллиона рублей.
По некоторым данным, в последние годы Началова жила на алименты, которые получала от своего бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Их экс-супруг платил дочери Вере.
Юлия Началова умерла 16 марта в результате остановки сердца из-за второй волны сепсиса, а 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, однако по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для Юлии Началовой выделили безвозмездно.
Одним из первых родителей певицы финансово поддержал "золотой голос России" Николай Басков. Потом подключились Филипп Киркоров, телеканал "Россия-1", Диана Гурцкая. Кто-то ресторан оплатил, кто-то с транспортом помог.
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