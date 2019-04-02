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"Ты жирная!": отец озвучил жестокие слова первого мужа Началовой

Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: www.globallookpress.com
Личную жизнь Юлии Началовой продолжают муссировать в СМИ. О первом браке артистки откровенно рассказали ее отец Виктор и подруга Людмила.
прочитано 7727 раз

В первый раз Юлия Началова вышла замуж очень рано – до 20 лет. Ее избранником стал солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской. Они были эффектной парой – два ярких и привлекательных блондина. "Юлечка очень любила Дмитрия, много о нем говорила и из-за него немало настрадалась", – рассказала певица Катя Лель.

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Влюбленные жили в квартире, которую им помогли купить родители Юлии Началовой. Однако отношения вскоре испортились. Ланской покинул группу, занялся сольной карьерой, но так и не смог достичь известности. Начались ссоры. Позже Началова так объясняла причину их конфликтов: "Я переросла Дмитрия профессионально, и это его очень задевало. Он начинал незаслуженно придираться ко мне".

Подруга Юлии Людмила рассказала, что родители вообще не хотели, чтобы она выходила замуж за Дмитрия – он им якобы не нравился, однако повлиять на дочь не смогли. "Юля во всем старалась ему угодить. А он... Сидел дома, пока она моталась по гастролям с концертами и зарабатывала деньги. Видимо, тогда он не был готов к семейной жизни. Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик", – отметила подруга Началовой.

По слухам, из-за желания нравиться мужу певица довела себя до анорексии. Печальный диагноз подтвердил отец Юлии Виктор. "Я тогда привез дочь в диагностический центр. Ей анализы сделали, у нее в организме ни калия не было, ни других нужных микроэлементов, она все вывела мочегонными препаратами. Потом показатели постепенно восстановили. А последствия после этого такие – то одно в организме стало нарушаться, то другое", – поведал отец Юлии Началовой.

Как он отметил, Дмитрий Ланской "способствовал" похудению певицы. "Постоянно говорил ей: "Ты жирная!" И она тоже начала: "Я толстая!" Перестала есть, чтобы похудеть..." – цитирует Виктора Началова сайт "Комсомольская правда". Он констатировал, что Дмитрий и Юлия были молодыми и глупыми, и сейчас бы Ланской так не сделал. "Он не работал. Работала Юля. Так, побаловались, чуть-чуть пожили вместе и разбежались. Он давно уже живет своей жизнью. А у Юли было подорвано здоровье", – заключил отец Юлии Началовой.

Напомним, что популярная певица Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Певицу в последний путь провожали близкие, коллеги и многочисленные поклонники.

Автор: Наталья Аряева2 апреля 2019, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Певице Юлии Началовой не дадут посмертно звание заслуженной артистки России. Об этом в инстаграме сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.

«К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так», — заявила Исаева.

Ранее в сети появилась петиция, призывающая дать Началовой звание посмертно.


На момент написания новости петицию подписали 4 666 человек.

Позже в социальных сетях возмутились посмертным званием для Началовой.(С)
Гость
Ответить
Ну и что, если и сказал такие слова???
А ,что тогда говорили другие мужья??? Их тоже надо... винить, что жизнь не сложилась и с ними??? Такая судьба....
Гость
Ответить
Гость
Шо, опять?!
Вчера, со слов адвокатессы Ланского Кати Подлипчук-Гордон,
Виктор Началов в телефонном разговоре с ней якобы взял свои слова обратно и просто попросил Ланского беречь своих детей.
Для чего опять искать в окружающих виноватых, раздувать скандал?

Ясно, что Юля обладала одним несомненным талантом - талантом делать глупости.
И теперь, глядя на её безутешного папу, беспрестанно раздающего интервью,
ясно, что этот талант -
наследственный.
Браво!!!
Гость
Ответить
Гость
Может хватит уже перемалывать из пустого в порожнее? Надоели этой темой. У Началова папы все виноваты, кроме его самого. Уже на второй день после смерти он объявил, что первый муж виноват. Опытный психолог вам скажет, что это такая защитная реакция отца против гнева публики.Надо было срочно найти стрелочника. Это ведь не он, не родной папа, виноват в смерти своего чада, а некий Дима, которого и след уже давно простыл в жизни дочери..
Похоже, что мы опять сталкиваемся с феноменом папыФри:
это не столько "защитная реакция", сколько очевидный коммерческий интерес -
желание срубить на раннем уходе дочери и сочувствии публики побольше бабла себе "на бедность".
Гость
Ответить
Шо, опять?!
Вчера, со слов адвокатессы Ланского Кати Подлипчук-Гордон,
Виктор Началов в телефонном разговоре с ней якобы взял свои слова обратно и просто попросил Ланского беречь своих детей.
Для чего опять искать в окружающих виноватых, раздувать скандал?

Ясно, что Юля обладала одним несомненным талантом - талантом делать глупости.
И теперь, глядя на её безутешного папу, беспрестанно раздающего интервью,
ясно, что этот талант -
наследственный.
Гость
Ответить
Гость
повторяется история с отцом Фриске
Капец, всех Началовых надо бы лечить, причем одновременно!
Гость
Ответить
Гость
Это все комплексы отца.
повторяется история с отцом Фриске
Гость
Ответить
То, что у той дочки не было мозгов по жизни, кто виноват?
Гость
Ответить
Известный блогер Лена Миро обрушилась с резкой критикой на покойную певицу Юлию Началову. По мнению Миро, исполнительница была далеко не таким «светлым» и «благородным» человеком, как сейчас ее пытаются представить СМИ. Блогер указывает, что при жизни Началова лишила свою дочку жилплощади.

«Футболист Евгений Алдонин был вторым мужем Началовой. Перед свадьбой он подарил Юле большую квартиру, договорившись заранее, что эта жилплощадь — для их ребенка, — напоминает Лена Миро. — Несмотря на договоренность с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади».

Лена Миро возмущена тем фактом, что квартиру чужому человеку отдает «не мачеха, не чужая тетка, а мать». По ее мнению, это событие характеризует Началову с негативной стороны. Однако неожиданностью это вряд ли стало, поскольку, считает блогер, певица давно забросила воспитание дочки, которая, по всей видимости, еще при жизни Началовой жила с дедушкой и с бабушкой.

«Дочь Началовой осталась жить с дедушкой и бабушкой. Бабушка отвечает за школу, а дедушка — за творческие занятия. Вера отказалась переехать к Алдонину, потому что привыкла жить со своим дедом и бабкой. Это — косвенный факт, говорящий о том, что и при жизни Юли Вера жила не с мамой», — заключает Лена Миро.

Помимо этого, блогера интересуют и обстоятельства расставания певицы с Алдониным. Миро на страницах своего «Живого журнала» утверждает, что Юлия Началова встретила Фролова в США, будучи в браке, и в Америке изменила футболисту со своими новым возлюбленным. По совокупности этих фактов блогерша задается вопросом, действительно ли Началова была «ангелом» и «светлым человечком», как ее изображают сегодня.﻿
Гость
Ответить
Может хватит уже перемалывать из пустого в порожнее? Надоели этой темой. У Началова папы все виноваты, кроме его самого. Уже на второй день после смерти он объявил, что первый муж виноват. Опытный психолог вам скажет, что это такая защитная реакция отца против гнева публики.Надо было срочно найти стрелочника. Это ведь не он, не родной папа, виноват в смерти своего чада, а некий Дима, которого и след уже давно простыл в жизни дочери..
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