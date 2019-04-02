"Ты жирная!": отец озвучил жестокие слова первого мужа Началовой
В первый раз Юлия Началова вышла замуж очень рано – до 20 лет. Ее избранником стал солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской. Они были эффектной парой – два ярких и привлекательных блондина. "Юлечка очень любила Дмитрия, много о нем говорила и из-за него немало настрадалась", – рассказала певица Катя Лель.
Влюбленные жили в квартире, которую им помогли купить родители Юлии Началовой. Однако отношения вскоре испортились. Ланской покинул группу, занялся сольной карьерой, но так и не смог достичь известности. Начались ссоры. Позже Началова так объясняла причину их конфликтов: "Я переросла Дмитрия профессионально, и это его очень задевало. Он начинал незаслуженно придираться ко мне".
Подруга Юлии Людмила рассказала, что родители вообще не хотели, чтобы она выходила замуж за Дмитрия – он им якобы не нравился, однако повлиять на дочь не смогли. "Юля во всем старалась ему угодить. А он... Сидел дома, пока она моталась по гастролям с концертами и зарабатывала деньги. Видимо, тогда он не был готов к семейной жизни. Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик", – отметила подруга Началовой.
По слухам, из-за желания нравиться мужу певица довела себя до анорексии. Печальный диагноз подтвердил отец Юлии Виктор. "Я тогда привез дочь в диагностический центр. Ей анализы сделали, у нее в организме ни калия не было, ни других нужных микроэлементов, она все вывела мочегонными препаратами. Потом показатели постепенно восстановили. А последствия после этого такие – то одно в организме стало нарушаться, то другое", – поведал отец Юлии Началовой.
Как он отметил, Дмитрий Ланской "способствовал" похудению певицы. "Постоянно говорил ей: "Ты жирная!" И она тоже начала: "Я толстая!" Перестала есть, чтобы похудеть..." – цитирует Виктора Началова сайт "Комсомольская правда". Он констатировал, что Дмитрий и Юлия были молодыми и глупыми, и сейчас бы Ланской так не сделал. "Он не работал. Работала Юля. Так, побаловались, чуть-чуть пожили вместе и разбежались. Он давно уже живет своей жизнью. А у Юли было подорвано здоровье", – заключил отец Юлии Началовой.
Напомним, что популярная певица Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови. 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Певицу в последний путь провожали близкие, коллеги и многочисленные поклонники.
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