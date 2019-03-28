"Самое страшное осталось позади": что будет с дочерью Началовой
Ясновидящая Марианна Абравитова убеждена. что жизнь дочери Юлии Началовой Веры сложится самым лучшим образом. "Жизнь Веры будет счастливой и интересной. Во многом Вера похожа на маму – такая же светлая, творческая, но по стопам матери Вера не пойдет и певицей точно не станет", – убеждена экстрасенс.
По мнению Абравитовой, свою жизнь Вера Алдонина свяжет с творчеством. Возможно, станет актрисой. Во всяком случае, подчеркнула Марианна, Вера будет испытывать счастье от профессиональной реализации.
Что касается личной жизни, то и тут дочь Юлии Началовой ждет успех. "Вижу ее в качестве жены и матери. Кстати, в качестве матери она будет примером для многих. Так что можно сказать, что самое страшное в жизни Веры осталось позади. Пожелаем ей сил!" – цитирует Марианну Абравитову Teleprogramma.pro.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. У певицы развился сепсис и не выдержало сердце. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Почтить память популярной, но, по мнению музыкальных экспертов, недооцененной певицы пришло множество людей: поклонников и знаменитостей.
Возле белоснежного гроба артистки сидели самые близкие: убитые горем родители, ее единственная дочь Вера и бывший муж Евгений Алдонин. Девочке долго не говорили, что ее мать в тяжелом состоянии, и уверяли, что в больнице та проходит плановые процедуры. Вера вместе с одноклассниками была на соревнованиях в Лондоне. А когда вылетела в Москву, сердце Юлии Началовой перестало биться.
Страшную новость Вере сказал ее отец Евгений Алдонин. Как рассказала помощница Юлии Началовой, девочка будет жить с бабушкой и дедушкой, они занимаются вопросами опекунства.
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