Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 12 апреля
Лента новостей
18:27
Известный комик умер во время выступления
18:20
Сердюкову нашли новую должность на передовой в Сирии
18:20
Проехавшая на красный свет машина устроила ДТП
17:20
Безумный Порошенко готовится утопить Украину в крови
17:03
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
16:23
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"
16:16
Зеленского отдают под суд после скандала с наркотиками
16:08
Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку
15:39
Совет на выходные
15:07
Лебезящему перед Макроном Зеленскому напомнили о связях с убийцами
14:49
Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
14:48
Инструкция по защите от кредитных мошенников
14:47
Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II
14:46
Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании
14:18
Звезды провели вечер в компании призраков
14:15
Киркоров рассекретил скрытые от публики особенности Пугачевой
14:10
На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
14:09
Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
14:03
Актрису Макееву едва не раздавили возбужденные японцы
13:59
Погибшие герои "Игры престолов" обрели покой на кладбище
13:25
Звезда сериала "Универ" сбежала из России
13:20
Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти
13:17
Российский университет транспорта проведет акцию "Клумба на колесах"
13:16
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
13:07
Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России
12:58
Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым
12:57
Известный телеведущий напоил Корчевникова прямо на съемках
12:46
Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру
12:21
"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям
12:21
Коварная Джоли решила вернуть в свою постель бродягу Питта
12:18
Основатель "Дома-2" раскрыл тайну возникновения шоу
12:17
Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин
11:38
Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс
11:36
Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике
11:36
"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"
11:15
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
11:13
Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
11:01
Главные события Москвы
10:56
Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
10:51
Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
10:51
Как телевизор делает из людей послушных рабов
10:31
Дженнифер Лопес прервала молчание после скандала с изменами
10:22
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
10:02
Тодоренко сообщила об уходе после контакта с Шепелевым
09:59
Салтыкова призналась в пагубной зависимости
09:53
У Маркл появилась соперница
09:24
Изменившуюся больную дочь не узнали рядом с Успенской
09:18
Любовница Тимати рассказала о пополнении
09:13
В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек
08:42
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
08:39
Муж Бородиной объявил о расставании
07:00
Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину
06:31
"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем
04:26
Маркл прервала молчание накануне родов
02:07
"Прошло все!": молящуюся Аллу Пугачеву исцелил удар по голове
00:16
Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой
22:32
Как будет развиваться Саратовская агломерация
22:04
Что скрывает "борец с коррупцией" Соболь
22:03
Совсем разошлась: зрители не могут отойти от шока после концерта Аллегровой
21:56
Асмус заразилась от Харламова неизлечимой болезнью
21:55
Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
21:35
"Опять голая": закрывшая прелести Глюк’oZа взбудоражила народ
21:31
В Москве автолюбитель сбил полицейского и протащил его на капоте
21:28
"Весь в крови": футболист "Спартака" зверски избил пешехода
21:04
Порошенко грозят тюрьмой за "сбитого самосвалом" Зеленского
21:01
Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время
20:32
Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева
20:21
Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе
19:43
Известную актрису вырезали из сериала после скандала со взятками
19:09
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
19:02
Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками
18:21
Затравленную Волочкову спустили с небес на землю после слов о бедных россиянах
18:20
Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
18:11
Как заработать на лайках в Инстаграме
17:43
Россиян травят поддельными молочными продуктами
17:38
Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
17:37
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
17:03
Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
16:52
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
16:46
"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
16:39
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
16:25
Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных
16:21
Тимати нанес сильный удар Криду после скандала
16:14
Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:06
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
15:55
Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
15:45
"Два дня у постели": Чадов рассказал о близости с Барановской
15:43
Ужасные кадры нападения медведя на Запашного
15:42
"Ему очень плохо": известная ведущая о перекошенном Шепелеве
15:37
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
15:36
"Это же шизофрения!": самовлюбленной Бузовой поставили диагноз
15:07
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
15:07
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
14:44
Американка заживо похоронила звезду "Дома-2"
14:44
Эксперты научили грамотному бритью ног
14:39
Дума совершенствует систему госзакупок
14:38
Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии
14:38
Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
14:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
14:30
Шпагат сына Рудковской вызвал восхищение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Танец принца Гарри с детьми растрогал народ
Главные события Москвы
Избитая мужем пышка из "Дома-2" пошла на крайние меры
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
"Мама спит с моим мужчиной": вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Шоу-бизнес

Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат

Евгения Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Сегодня, 12 апреля, суд отклонил апелляцию юмориста. Евгений Петросян просил Фемиду разблокировать хотя бы один его счет.
прочитано 734 раза

Артист оказался в тупиковой ситуации. Зарабатывающий миллионы Евгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку в квартире, где проживает его экс-супруга Елена Степненко. Юморист является собственником апартаментов.

ПО ТЕМЕ

Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко

Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Также Петросяну необходимо оплатить экспертизу по оценке имущества: она необходима для осуществления последующего раздела, но на это тоже нет денег. Елена Степаненко, в свою очередь, отказывается опустошать свой кошелек.

Ранее суд пошел навстречу Евгению Вагановичу. Артисту разрешили воспользоваться счетом, на котором было около полутора миллиона рублей. Деньги быстро закончились. Петросян погасил долг по коммунальным платежам: в месяц в квартире Степаненко набегает порядка 300 тысяч за услуги ЖКХ. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, экс-супруга оставила Петросяна без личных вещей и важных бумаг.

"По-честному, он и не должен бы за нее платить, но он очень ответственный человек и понимает, что коммунальные службы-то не виноваты, они-то услуги оказывают. А Степаненко мало того, что отказывается оплачивать свое собственное проживание, так еще и не отдает Евгению Вагановичу его вещи, находящиеся в квартире: одежду, документы", – отметил юрист.

Сейчас Евгений Петросян пытается выпутаться из ситуации. Артист ищет деньги, чтобы оплатить экспертизу. По словам защитника, оценка обойдется юмористу в несколько миллионов. "Может, и мне придется ему дать денег взаймы", – отметил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Об этом сообщает "МК.ru".

Автор: Руслана Алексеева12 апреля 2019, 19:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат
"Нас просто использовали": обозленный Пригожин рассказал о подлой подставе с "Евровидением"
"Это хорошая пара": Собчак удивила новым спутником
Стала известна дата закрытия "Дома-2"

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Что сказала Началова перед смертью в реанимации

Певица успела отправить голосовое сообщение родным
Шоу-бизнес

Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой

У певца есть ангел-хранитель
Шоу-бизнес

Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике

Актриса раскритиковала именитого режиссера
Шоу-бизнес

Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат

Все счета юмориста заблокированы

Гороскоп

Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

Спорт

Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну

Регионы

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru