Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат
Артист оказался в тупиковой ситуации. Зарабатывающий миллионы Евгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку в квартире, где проживает его экс-супруга Елена Степненко. Юморист является собственником апартаментов.
Также Петросяну необходимо оплатить экспертизу по оценке имущества: она необходима для осуществления последующего раздела, но на это тоже нет денег. Елена Степаненко, в свою очередь, отказывается опустошать свой кошелек.
Ранее суд пошел навстречу Евгению Вагановичу. Артисту разрешили воспользоваться счетом, на котором было около полутора миллиона рублей. Деньги быстро закончились. Петросян погасил долг по коммунальным платежам: в месяц в квартире Степаненко набегает порядка 300 тысяч за услуги ЖКХ. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, экс-супруга оставила Петросяна без личных вещей и важных бумаг.
"По-честному, он и не должен бы за нее платить, но он очень ответственный человек и понимает, что коммунальные службы-то не виноваты, они-то услуги оказывают. А Степаненко мало того, что отказывается оплачивать свое собственное проживание, так еще и не отдает Евгению Вагановичу его вещи, находящиеся в квартире: одежду, документы", – отметил юрист.
Сейчас Евгений Петросян пытается выпутаться из ситуации. Артист ищет деньги, чтобы оплатить экспертизу. По словам защитника, оценка обойдется юмористу в несколько миллионов. "Может, и мне придется ему дать денег взаймы", – отметил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Об этом сообщает "МК.ru".
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