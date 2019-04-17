Ольга Кабо рухнула с высоты на глазах у оцепеневших зрителей

Ольга Кабо появилась в программе шоумена Бориса Корчевникова. Артистка откровенно рассказала о личной жизни в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Звезда также поведала, что после падения с большой высоты отделалась легкими травмами.

Кабо опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Домогаровым. Знаменитость отметила, что их отношения никогда не выходили за рамки дружбы. "У нас с Сашей по жизни сложились очень теплые отношения. Мы достаточно часто встречаемся", – отметила артистка в ток-шоу "Судьба человека".

Александр и Ольга вместе работали в Театре Российской армии, а затем встретились в Театре Моссовета. В спектакле "Сирано де Бержерак" Кабо играла Роксану, а ее партнер – Сирано.

По словам знаменитости, вместе с партнером по спектаклю она прошла через многое. Как-то Домогаров спас Кабо от тяжелой травмы головы.

По сюжету артистка должна была запрыгнуть на подвешенные на большой высоте качели. Она много раз проделывала этот трюк во время спектакля, однако в один из дней что-то пошло не так. Уже в полете она поняла, что декорация стоит не в том месте. Кабо рухнула вниз. Присутствующие в зале оцепенели от ужаса. Не растерялся только Александр Домогаров.

"Я бы наверняка в кровь разбила себе лицо, если бы Домогаров не подставил свой кожаный сапог. Он спас мне лицо. При падении это смягчило удар, хотя искры из глаз все равно посыпались. Саша мне в этот момент сказал: "Играй дальше, каскадер", – вспомнила звезда, беседуя с ведущим программы "Судьба человека".

По словам Ольги Кабо, дома она до сих пор хранит бутафорский нос, который носил Домогаров во время спектакля. Как-то после спектакля они как обычно вышли на поклон к зрителям. Артистка заметила, что эта часть грима Александра отклеилась.

"Я подцепила его ноготочком и полностью оторвала. Зал взорвался от хохота. Тот нос хранится у меня, а данную фишку мы сохранили на много спектаклей. Вот так я осталась с носом Домогарова. Хоть что-то осталось от него. Скучаю по Саше как по партнеру по сцене", – рассказала Ольга Кабо в студии программы "Судьба человека".