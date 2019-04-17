Петросян с молодой пассией пришел к Урганту
Впрочем, под свет софитов студии вышел только Евгений Петросян. Татьяна Брухунова предпочла остаться за кулисами. Однако на своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала несколько фото и видео из гримерки телешоу.
Появившись перед Иваном Ургантом, Евгений Петросян назвал его выдающимся остроумцем сегодняшнего времени. Артисты поговорили о творчестве, однако и о личной жизни юмориста зашла речь. В частности, Евгений Петросян посетовал. что его внук живет в Америке. "Не дай бог, конечно!" – немедленно отреагировал Иван Ургант. Тот понял иронию. "Я бы хотел видеть его рядом. Он выдающийся искусствовед. Он доктор наук. Он заработался, потому что 24 часа в сутки занимался своей писаниной, и пошел в стендап. Мать спрашивает: "А зачем ты туда пошел?" Он говорит: "Для отдыха". Он пошел передохнуть", – рассказал Евгений Петросян.
Интересно, что сам юморист выступления внука не видел, потому что "это далеко". "Говорят, удачно. Пригласили еще, но он не пошел", – отметил Евгений Петросян. О каком конкретно внуке шла речь, он не уточнил, но, скорее всего, об Андрее, так как именно он является по профессии искусствоведом.
Напомним, Евгений Петросян был женат несколько раз, однако лишь в первом браке у него родился ребенок. Младшая сестра известной балерины Викторины Кригер подарила ему дочь, которую. кстати, тоже назвали Викториной. Когда она была еще маленькой, ее мать умерла, и воспитание девочки взвалил на себя именно Евгений Петросян.
Викторина окончила исторический факультет МГУ, стала организовывать различные выставки, познакомилась с будущим мужем и перебралась с ним в Америку. Сейчас они живут на Манхэттене. У пары два сына: Марк и Андрей.
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