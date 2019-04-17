"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями

Юморист и шоумен Сергей Светлаков набросился с критикой на теледиву. Ксении Собчак, по его мнению, надо развиваться.

Светлаков стал героем очередного выпуска YouTube-проекта телеведущей "Осторожно, Собчак". Во время интервью Ксения обратила внимание на модную куртку Сергея.

"Можно фирму посмотреть?" – уточнила Ксения Собчак и с согласия собеседника принялась рассматривать пришивной ярлык на воротнике. Теледива выяснила, что куртка юмориста стоит более 80 тысяч рублей, а часы 2,5 тысячи долларов.

Собчак отметила, что Светлаков не тот, кем кажется на первый взгляд. Якобы зрителю Сергей представляется обычным парнем с района – с пивом и сигаретами, а на самом деле он "буржуазный человек" в люксовой одежде, живущий в изысканном загородном доме в Европе. В подтверждение своих слов теледива добавила, что юморист пришел на встречу с ней со свежим маникюром и модной прической.

"Как человек, который изображал лучших народных героев, теперь с маникюром ходит?" – не унималась Собчак. Юморист немного смутился. "А где я говорил, что у меня этого нет", - оправдывался он.

После Ксения Собчак в шутку сравнила собеседника с геем. И уж этого Сергей стерпеть не смог. Он перешел на ненормативную лексику.

"Ты, лесбиянка, помолчала бы, знатная. Сосальщица еще та. Я парень с Урала я могу и **** (ударить – Прим. ред.). Надо тебе развиваться. Ты как 10 лет назад у костра ***** сидела в "Дома-2", подбрасывая периодически картошку *****, чтобы потом пожрать. Ты так там и осталась!" - негодовал Сергей Светлаков пока Ксения Собчак покатывалась со смеху.