"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями
Светлаков стал героем очередного выпуска YouTube-проекта телеведущей "Осторожно, Собчак". Во время интервью Ксения обратила внимание на модную куртку Сергея.
"Можно фирму посмотреть?" – уточнила Ксения Собчак и с согласия собеседника принялась рассматривать пришивной ярлык на воротнике. Теледива выяснила, что куртка юмориста стоит более 80 тысяч рублей, а часы 2,5 тысячи долларов.
Собчак отметила, что Светлаков не тот, кем кажется на первый взгляд. Якобы зрителю Сергей представляется обычным парнем с района – с пивом и сигаретами, а на самом деле он "буржуазный человек" в люксовой одежде, живущий в изысканном загородном доме в Европе. В подтверждение своих слов теледива добавила, что юморист пришел на встречу с ней со свежим маникюром и модной прической.
"Как человек, который изображал лучших народных героев, теперь с маникюром ходит?" – не унималась Собчак. Юморист немного смутился. "А где я говорил, что у меня этого нет", - оправдывался он.
После Ксения Собчак в шутку сравнила собеседника с геем. И уж этого Сергей стерпеть не смог. Он перешел на ненормативную лексику.
"Ты, лесбиянка, помолчала бы, знатная. Сосальщица еще та. Я парень с Урала я могу и **** (ударить – Прим. ред.). Надо тебе развиваться. Ты как 10 лет назад у костра ***** сидела в "Дома-2", подбрасывая периодически картошку *****, чтобы потом пожрать. Ты так там и осталась!" - негодовал Сергей Светлаков пока Ксения Собчак покатывалась со смеху.
Юморист поговорил с популярным телеведущим
Супруга ждет вердикта медиков
Телеведущая сразила наповал публику
Артистка высказалась на телешоу
Популярные темы форума
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Секс за деньги
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Отшила лучшего друга
Религия - наркотик для рабов.
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Павел Воля
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Лабода вам нравится?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Расскажите про роды
хочу вежлевого мужа,где взять?
почти не возможно найти работу!
Никогда не делайте отбеливание зубов
Комплексует что нет машины
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Ефремов
Диета ангела
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Алкаши
Телец и близнец -брак получается или нет?
Замужество - больная тема