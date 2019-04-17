Любовника Собчак признали иконой стиля

Режиссер Константин Богомолов получил завидную награду. Богомолов и Собчак появились на премии "Hello".

Константин Богомолов признан самый стильным мужчиной в России по версии глянцевого журнала "Hello". Этот факт некоторые оценили с сарказмом.

"У нас тут новая икона стиля. Восходящая звезда моды, король стиля, мастер крытых аутфитов и просто шмоточник. Константин Богомолов. Ждите советов от Кости в модных глянцевых журналах, как одеться, чтобы свести женщин с ума" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – сообщает Telegram-канал "Peopletalk".

Отметим, что Ксения Собчак пока официально не развелась с актером Максимом Виторганом. Однако вместе они уже не живут. "Константин является модным режиссером и возможно профессионалом своего дела, но по факту его стиля могут возникнуть вопросы. Возможно, к получению им данной премии приложила руку его популярная возлюбленная", – предположил портал VistaNews.

Отметим, что слухи о том, что Богомолов и Собчак ходят в Сети давно. В настоящее время пара этого, похоже, не скрывает. Они уже появлялись вместе на публике. Участники премии "Hello" обратили внимание, что Ксения Собчак выглядит очень счастливо.