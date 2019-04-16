Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме
Светская львица связала пожар в Нотр-Дам-де-Пари с тем, что французские власти в последнее время ведут крайне "левую" политику, а каждый пятый житель носит имя Мухаммед. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак сообщила, что происходящее в Париже напоминает ей роман-антиутопию "Атлант расправил плечи".
При этом знаменитость позволила себе очень грубые выражения. "Деремонтировались… *** социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли", – написала Ксения Собчак. На этом звезда не успокоилась и опубликовала пост в Instagram, который возмутил многих.
"Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин", – высказалась Ксения Собчак.
Слова о "Мухаммедах" во Франции вызвали шквал критики. Некоторые подписчики обвинили журналистку в расизме. "С Волочковой в бане Вы, Ксюша, органичнее смотритесь, нежели экспертом по миграционной политике дальнего зарубежья", "Думаю, что с именем Мухаммед Вы зря", "И что? При чем тут имя пророка? У каждого второго имя Жан, у каждого четвертого – Алекс", "Ксения, вот со всем уважением, но Вы иной раз такую ересь несете, что читать больно", – обрушились на Ксению Собчак пользователи соцсети.
В комментариях под постом Ксении Собчак высказался и юморист Максим Галкин. Он не согласился с мнением ведущей. По его словам, люди протестуют, когда видят, что власть их не уважает, а преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет национальности и религии.
Собор Парижской Богоматери восстановят на деньги благотворителей. Сбор средств начали на государственном уровне, передает "Царьград".
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