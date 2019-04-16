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Разразившуюся грязной бранью Собчак уличили в расизме

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая высказалась в соцсети о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Ксения Собчак озвучила альтернативную версию возгорания.
прочитано 1236 раз

Светская львица связала пожар в Нотр-Дам-де-Пари с тем, что французские власти в последнее время ведут крайне "левую" политику, а каждый пятый житель носит имя Мухаммед. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак сообщила, что происходящее в Париже напоминает ей роман-антиутопию "Атлант расправил плечи".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

При этом знаменитость позволила себе очень грубые выражения. "Деремонтировались… *** социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли", – написала Ксения Собчак. На этом звезда не успокоилась и опубликовала пост в Instagram, который возмутил многих.

"Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин", – высказалась Ксения Собчак.

Слова о "Мухаммедах" во Франции вызвали шквал критики. Некоторые подписчики обвинили журналистку в расизме. "С Волочковой в бане Вы, Ксюша, органичнее смотритесь, нежели экспертом по миграционной политике дальнего зарубежья", "Думаю, что с именем Мухаммед Вы зря", "И что? При чем тут имя пророка? У каждого второго имя Жан, у каждого четвертого – Алекс", "Ксения, вот со всем уважением, но Вы иной раз такую ересь несете, что читать больно", – обрушились на Ксению Собчак пользователи соцсети.

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Публикация от В душе весна ������ (@your_cute_lady_44)

В комментариях под постом Ксении Собчак высказался и юморист Максим Галкин. Он не согласился с мнением ведущей. По его словам, люди протестуют, когда видят, что власть их не уважает, а преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет национальности и религии.

Собор Парижской Богоматери восстановят на деньги благотворителей. Сбор средств начали на государственном уровне, передает "Царьград". 

Автор: Валерия Нарская16 апреля 2019, 11:12
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"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
Ответить
За рамки приличия эта наглая мымра вышла уже в подростком возрасте. А далее все более. Бордель мамка в Доме 2, все дети-" маленькие гаденыши", Пачки евро в трусах и сейфе при обыске по делу гниды Яшина.... И как только мог еврейский мальчик Виторган из хорошей семьи женится на этой мерзкой кобыле.
Социалисты виноваты в том , что скорей всего строительные леса из-за искры загорелись ? Всячески унижает простых людей !! И её за это власти не наказывают .Гость
Ответить
Гость Автор статьи пропогандирует воров, альфонсов, пррституток!Оибросов общества, ЛЮДЕЙ с низкой соц. ответственностью! Что ни подонок, мразь, то на страницах СМИ? Чему учите молодежь, народ? Воровать, обмаеывать, кидать людей? На деньги, квартиры? Шаляпин и Цимбалюк -ПОЗОР РОССИИ!! ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ! И ХВАТИТ ПИСАТЬ О ВРАГАХ СТРАНЫ!
Собчак с детства не дружит с головой! А вы не знали? Алкоголь, колеса, разврат, ненависть к простым людям и детям!! Ее лозунг-против всех! Забыли?? Своим поведением -эта женщина с низкой социальной ответственностью доказала, что мозги и порядочность отсутствуют! Собчак-платит за статьи в СМИ, чтоб ее не забыли!! Наглая хамка, ненавидит пенсионеров, оскорбляет, ведет себя неадекватно, как психически больной человек! Мы видели на экране ТВ!! И ее мнение не волнует народ!! Закройте рот, неуважаемая, Собчак!! От вас воняет д.. е.. р.. ь

. м.. о.. м..
Гость
Ответить
С этой минуты я уважаю Собчак!
Ума то не очень-больш жестокость,как и во всё.И самолюбование!!
Ответить
Ума то не очень-больше жестокости,как и во всём.И самолюбование!
Гость
Ответить
Так она же еблась с махмудом с Джабраиловым !
Гость Автор статьи пропогандирует воров, альфонсов, пррституток!Оибросов общества, ЛЮДЕЙ с низкой соц. ответственностью! Что ни подонок, мразь, то на страницах СМИ? Чему учите молодежь, народ? Воровать, обмаеывать, кидать людей? На деньги, квартиры? Шаляпин и Цимбалюк -ПОЗОР РОССИИ!! ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ! И ХВАТИТ ПИСАТЬ О ВРАГАХ СТРАНЫ!
Ответить
Собчак с детства не дружит с головой! А вы не знали? Алкоголь, колеса, разврат, ненависть к простым людям и детям!! Ее лозунг-против всех! Забыли?? Своим поведением -эта женщина с низкой социальной ответственностью доказала, что мозги и порядочность отсутствуют! Собчак-платит за статьи в СМИ, чтоб ее не забыли!! Наглая хамка, ненавидит пенсионеров, оскорбляет, ведет себя неадекватно, как психически больной человек! Мы видели на экране ТВ!! И ее мнение не волнует народ!! Закройте рот, неуважаемая, Собчак!! От вас воняет д.. е.. р.. ь

. м.. о.. м..
Лучезар
Ответить
Это некогда было кандидатом в президенты России! России, Карл!
Гость
Ответить
умная женщина эта Собчак! Подписываюсь под каждым словом!
1

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