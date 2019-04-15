Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже

В день юбилея Примадонна стала звездой ток-шоу "Пусть говорят". Прямо в эфире Алла Пугачева принялась распекать экс-супруга режиссера Александра Стефановича.

Сегодня, 15 апреля, главной певице нашей страны исполняется 70 лет. Алла Пугачева на съемочной площадке Первого канала принимала поздравления от друзей, коллег и членов семьи.

Развеивая мифы, Примадонна вспомнила, что ее бывший муж Александр Стефанович частенько говорит в интервью, что сделал из нее звезду. По словам Аллы Пугачевой, – это полнейший вздор.

Артистка обратилась к режиссеру. Звезда напомнила некоторые факты из своей биографии.

"Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная артистка Советского союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м "Арлекино" спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала", – отметила Алла Пугачева.

Примадонна добавила, что долгое время закрывала глаза на высказывания бывшего супруга. Теперь она хочет дать ему совет.

"Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме 30 серебряников этих. Я хочу вам подсказать: делайте лекции на эту тему: "Как я сделал Пугачеву". Заработаете. Если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу", – не скрывала саркастических нот в голосе исполнительница.

Ранее, по словам Аллы Пугачевой, Стефанович рассказывал, что когда-то она порвала пальто некой женщине и разбила его машину. Примадонна не стала оправдываться.

"Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки, этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила. Потому что машина была моя. Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, когда-нибудь купите сами", – говорила взбешенная Алла Пугачева.

После вокалистка добавила, что ее старшая дочь никогда не называла Александра Стефановича папой, как тот всегда рассказывает. Наследница Примадонны – Кристина Орбакайте подтвердила заявление матери. Алла Пугачева напомнила присутствующим, что этот брак был фиктивным, ради московской прописки, которая очень нужна была режиссеру.