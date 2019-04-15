Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой

Празднование 70-летия Аллы Пугачевой растянулось на несколько дней. 13, 14 и 15 апреля все основные федеральные канала посвятили ей эфиры. А 17 апреля в Кремлевском дворце Примадонна даст грандиозный концерт. Его подробности держатся в строгом секрете, но корреспонденту "Дни.Ру" удалось кое-что выяснить.

Планируется, что 16 апреля, за день до выступления, Пугачева даст еще один концерт на главной сцене страны, но тайный. Зрителей туда не приглашают. В зале будет работать только съемочная группа.

Как говорят, снимать этот сольник для истории будет компания "Водород", которая подарила зрителям картины "Притяжение", "Лед", "Призрак". А режиссером телеверсии станет – ни больше, ни меньше! – Федор Бондарчук.

Зачем Примадонне потребовалась вторая съемка? Якобы концерт будет идти под фонограмму (чтобы все прошло гладко, ради съемки), а большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не твердо знает. Боится забыть текст, не справиться с дыханием, поэтому, мол, и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей. А во время самого концерта, видимо, будут сниматься только общие планы и зал. Для телеверсии все красиво смонтируют воедино.

Что же касается репертуара, то большую часть программы составят новые песни – "Я летала", "Что вижу, то пою", "Поживи в моей шкуре". Планируется, что прозвучит свежая композиция на стихи Ильи Резника. Кстати, все главные хиты Примадонны . – "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет", "Звездное лето" – написаны именно на стихи именно этого композитора. Судя по попавшим в сеть фрагментам репетиций, прозвучит и неизвестная ранее композиция со словами: "Вот и замкнулся круг, знаю, кто враг, кто друг. Но не забуду никогда, как больно обжигается душа" Из старых песен в программе "P. S." Алла Пугачева исполнит шлягер "Не делайте мне больно, господа" из своего 13-го студийного альбома 1995 года.

Как писали ранее "Дни.Ру", то, что концерт будет идти под фонограмму, можно было предположить еще зимой, когда в Сеть утекли две новые композиции Примадонны. Тогда ее директор Елена Чупракова неосторожно сказала, что все песни для программы уже записаны. А саундпродюсер Александр Лопатин добавил: "Концертные версии она записывает уже на другой студии".

