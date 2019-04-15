Пугачева отправила Началову на кладбище

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Понедельник 15 апреля
Лента новостей
10:12
Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой
09:39
Медведева рассказала о своей ночной жизни
09:04
Скончалась муза Ингмара Бергмана
08:07
Рудковская ради сына пошла на унижение
06:05
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
02:03
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
00:02
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
22:01
Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы
20:00
Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
18:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года
17:21
Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
16:42
Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши
15:52
Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
15:43
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
15:00
Бузову погнали из ведущих "Дома-2"
14:22
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
13:38
Достояние республики: украинцы пытались незаконно продать стратегический запас
13:02
Собчак затравили за издевательства над африканцами
12:26
Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе
12:25
Гороскоп на неделю
11:51
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
11:44
Поезд отрезал голову жителю Кемеровской области
11:27
В Петербурге избили депутата Милонова
11:12
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
10:39
От отца Децла спрятали внука
10:29
В Воронеже умерла известная художница
08:10
Грудь Бузовой заинтриговала специалиста
06:15
Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно
04:02
Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
02:10
Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
00:03
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
22:09
Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
20:16
"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
18:04
Порошенко готов провести дебаты без Зеленского
17:32
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
16:09
"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
15:23
Беременная жена знаменитого актера снялась голой
15:05
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года
14:30
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
14:21
Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
13:56
Маркл научилась хитро манипулировать королевой
12:44
"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
12:33
Асмус умилила снимком подросшей дочери
12:07
Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки
11:54
"Снимает стресс": Бородину уличили в пристрастии к алкоголю
11:10
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
10:47
Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко
10:10
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
09:00
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
08:00
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
05:25
Скрывающая вести о ребенке Меган Маркл довела до бешенства
03:00
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
01:28
Вдова Марьянова убивает себя
23:00
Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
22:00
Обнародован убойный компромат на Зеленского
21:54
У протащившего полицейского на капоте водителя нашли мотив
21:45
Священника сурово наказали за фото жены-модели
21:28
В Петербурге киллер застрелил крупного предпринимателя
21:15
На Кубе месяц держат за решеткой туристов из России
21:09
На МКС произошла утечка метана
21:00
Меркель отказала жаждущему войны с Путиным Порошенко
20:54
В центре Екатеринбурга устроили стрельбу
20:52
Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
20:47
Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки
20:41
В Коми вор проломил стену ради 11 тортов
20:33
В Башкирии в массовой аварии с грузовиками погиб человек
20:11
"Кажется, снова животик?": Кудрявцеву заподозрили в беременности
20:02
Порошенко отправляют в СИЗО перед выборами
19:28
Вскрылась стоимость банкета юбилярши Пугачевой
19:09
Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат
18:29
"Нас просто использовали": обозленный Пригожин рассказал о подлой подставе с "Евровидением"
18:28
"Это хорошая пара": Собчак удивила новым спутником
18:27
Известный комик умер во время выступления
18:20
Сердюкову нашли новую должность на передовой в Сирии
18:20
Проехавшая на красный свет машина устроила ДТП
17:40
Стала известна дата закрытия "Дома-2"
17:20
Безумный Порошенко готовится утопить Украину в крови
17:03
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
16:23
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"
16:16
Зеленского отдают под суд после скандала с наркотиками
16:13
Родившая еще в школе Андреева обманула всю страну
16:08
Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку
15:39
Совет на выходные
15:37
Шаляпин в плавках довел россиянок до экстаза
15:24
Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
15:07
Лебезящему перед Макроном Зеленскому напомнили о связях с убийцами
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года
14:57
Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой
14:49
Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
14:48
Инструкция по защите от кредитных мошенников
14:47
Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II
14:46
Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании
14:18
Звезды провели вечер в компании призраков
14:15
Киркоров рассекретил скрытые от публики особенности Пугачевой
14:10
На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
14:09
Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
14:03
Актрису Макееву едва не раздавили возбужденные японцы
13:59
Погибшие герои "Игры престолов" обрели покой на кладбище
13:25
Звезда сериала "Универ" сбежала из России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко
Шоу-бизнес

Пугачева отправила Началову на кладбище

Алла Пугачева и Юлия Началова. Фото: Дни.ру
Сегодня, 15 апреля, юбилей отмечает Алла Пугачева. О тайной помощи Примадонны рассказала экс-сотрудница команды Юлии Началовой Анна Исаева.
прочитано 3111 раз

Юлия Началова умерла 16 марта от обширного заражения крови. 21 марта популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Певице было всего 38 лет. Вскоре после смерти артистки появилась информация о том, что у родни нет средств для захоронения Юлии на дорогостоящем погосте. Однако быстро появилось официальное опровержение этих данных.

ПО ТЕМЕ

Что сказала Началова перед смертью в реанимации

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Народ скорбит по Юле Началовой

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

И вот Анна Исаева – до недавнего времени представитель Юлии Началовой – призналась, что в этом вопросе помощь оказала Алла Пугачева. Об этом она рассказала на своей официальной странице Instagram. "Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой", – сообщила Анна Исаева и поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем.

Примадонна одной из первых отреагировала на известие о смерти Началовой. В своем аккаунте в популярной соцсети она выложила фотографию покойной певицы и написала: "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка..."

Смерть Юлии Началовой потрясла весь отечественный шоу-бизнес. Трудно было представить, что обычная мозоль может привести к летальному исходу. Позже выяснилось, что у 38-летней певицы был целый букет болезней, в том числе подагра и диабет. По словам родственников Юлии, проблемы со здоровьем стали следствием ее анорексии.

Автор: Наталья Аряева15 апреля 2019, 09:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодец Алла!!!
Гостья.
Ответить
Вроде бы про Пугачеву статья. Ан нет : все равно на Началову съехали. Она уже в гробу небось устала ворочиться!
Гость
Ответить
Исаева, ты че такая неуёмная-то ?
Юшка
Ответить
То Пушкина депутату писала депешу, видели, теперь Пугачева? Исаева планирует пиар-директором Пугачевой стать?
1

Популярные темы форума

Политика

Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
Обнародован убойный компромат на Зеленского

Шоу-бизнес

Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Шоу-бизнес

Дочь Панина отказалась встречаться с матерью

Девочка откровенно рассказала о семейных проблемах
Шоу-бизнес

Пугачева отправила Началову на кладбище

О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Шоу-бизнес

Жасмин открыла рот от поступка Навки

Такой фигуристку еще не видели

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот

Спорт

Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"

Регионы

Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru