Стала известна дата закрытия шоу "Дома-2"
Как намекнула ведущая, продюсеры готовят зрителям сюрприз. Шоу "Дом-2" ждет полный перезапуск или же начнутся съемки абсолютно новой передачи.
Ольга Орлова рассказала, что окончательно судьба телестройки" еще не решена. Однако в прежнем виде реалити-шоу выходить больше не будет, сообщает портал novosti-dom2.ru. До конца года у продюсеров есть время, чтобы подумать, чем порадовать зрителей в 2020 году.
Отметим, что у скандально известного шоу "Дом-2" множество поклонников. При этом не меньше у него и критиков, которые только и мечтают, чтобы проект поскорее закрылся. Вскоре исполнится пятнадцать лет с тех пор, как в периметре телестройки появились ее первые герои.
Ранее известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, который стоял у истоков шоу"Дом-2" и руководил им десять лет, дал откровенное интервью. Он вспомнил, как привел Ксению Бородину на телестройку. Девушка хорошо зарекомендовала себя, работая в его не менее скандальной программе "Окна". Валерий придумал Ксении более звучную фамилию. Так с его легкой руки Ксения Амоева стала Бородиной.
Напомним, до скандального шоу "Дом-2" существовал проект "Дом", который прожил в эфире около года. Сначала ведущим был певец Николай Басков, а после гимнастка Светлана Хоркина.
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