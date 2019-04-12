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Стала известна дата закрытия шоу "Дома-2"

Шоу "Дом-2". Фото: instagram.com
Ведущая телестройки Ольга Орлова сообщила сенсационную новость. По ее словам, шоу "Дом-2" прекратит свое существование уже к концу этого года.
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Как намекнула ведущая, продюсеры готовят зрителям сюрприз. Шоу "Дом-2" ждет полный перезапуск или же начнутся съемки абсолютно новой передачи.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Ольга Орлова рассказала, что окончательно судьба телестройки" еще не решена. Однако в прежнем виде реалити-шоу выходить больше не будет, сообщает портал novosti-dom2.ru. До конца года у продюсеров есть время, чтобы подумать, чем порадовать зрителей в 2020 году.

Отметим, что у скандально известного шоу "Дом-2" множество поклонников. При этом не меньше у него и критиков, которые только и мечтают, чтобы проект поскорее закрылся. Вскоре исполнится пятнадцать лет с тех пор, как в периметре телестройки появились ее первые герои.

Ранее известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, который стоял у истоков шоу"Дом-2" и руководил им десять лет, дал откровенное интервью. Он вспомнил, как привел Ксению Бородину на телестройку. Девушка хорошо зарекомендовала себя, работая в его не менее скандальной программе "Окна". Валерий придумал Ксении более звучную фамилию. Так с его легкой руки Ксения Амоева стала Бородиной.

Напомним, до скандального шоу "Дом-2" существовал проект "Дом", который прожил в эфире около года. Сначала ведущим был певец Николай Басков, а после гимнастка Светлана Хоркина. 

Автор: Валерия Нарская12 апреля 2019, 17:40
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