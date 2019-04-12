Любовница Тимати рассказала о пополнении
"У нас пополнение" – так подписала Анастасия Решетова фото, выложенное в Stories. К огромному сожалению поклонников, речь шла вовсе не о том пополнении, которого они с таким нетерпением ждут.
23-летняя Анастасия Решетова поделилась снимком игрушки. Автор – дизайнер Kaws, это статуэтка его фирменного мультипликационного героя Companion в черном цвете. Стоимость фигурки – примерно 150 тысяч долларов, или более девяти миллионов рублей.
Недавно подруга Тимати опубликовала селфи из туалета. На пальце Анастасии Решетовой не видно обручального кольца, подаренного Тимати, хотя обычно она не снимает его. А вот в правой руке модели поклонники разглядели тест на беременность. Настя снимок подписала коротко: "Давайте помолчим". При этом комментарии к новости она отключила.
Еще раньше сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко нашла в сумочке Анастасии Решетовой тест с двумя полосками. Продолжения у той истории не было – подруга Тимати не пожелала комментировать инцидент.
Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаются несколько лет. Вначале пара не афишировала роман. Однако в конце прошлого года влюбленные стали все чаще делиться совместными снимками с поклонниками.
Анастасия Решетова неоднократно намекала на свадьбу, в Сети даже пошли слухи о беременности модели. Уверенность поклонников в том, что дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед Новым годом. Решетова и Тимати были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель показала шикарное кольцо на безымянном пальце.
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