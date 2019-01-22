"Старше, чем сейчас": подруга Тимати удивила снимком 10-летней давности

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова подключилась к набирающему популярность флешмобу #10yearschallenge. Подписчики модели долго не могли поверить, что на снимках действительно 13-летняя Настя – уж очень взросло она выглядит.

Флешмоб с публикацией фотографий десятилетней давности не обошел стороной многих российских знаменитостей. В их числе оказалась и Анастасия Решетова. В своем микроблоге она поделилась снимком, где была запечатлена в 13-летнем возрасте.

На старой фотографии подруга Тимура Юнусова выглядит гораздо старше, чем на нынешних снимках, заметили подписчики. Некоторые обратили внимание на изменения формы носа и размера груди девушки.

"Не в обиду, конечно, но ты не выглядишь на свой возраст на фото слева", "Даже сейчас моложе кажешься, чем раньше", "Ты там выглядишь на все 20", "В 13 выглядели старше, чем сейчас..." – удивляются поклонники Решетовой. Кое-кто заявил, что в свои 27 лет выглядел моложе.

И все же поклонники согласились, что девушка хороша на всех фотографиях. А с годами стала лучше выглядеть, расцвела и превратилась в настоящую красавицу.

Как сообщалось, Тимати более недели назад отправился в отпуск на роскошный остров вместе с дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Решетовой. Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем. Рэпер признался, что ходит "как бомж" – везде босиком. Музыкант перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Реакция Решетовой на "перезагрузку" ее бойфренда пока неизвестна.