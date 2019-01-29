Лучезарного Тимати в торжественном наряде поздравляют со свадьбой

Поклонники Тимати и Анастасии Решетовой наперебой поздравляют пару со свадьбой. Комментарии появляются под снимком, на котором рэпер и модель позируют в белых торжественных нарядах.

Белое платье Анастасии и кремовый костюм Тимати уж очень напоминают свадебные наряды. На пальце Решетовой фанаты разглядели кольцо, похожее на обручальное, и бросились поздравлять влюбленных.

"Свадьба? Неужели решились! Молодцы!", "Кольцо сменила на обручальное! Счастья вам!", "Если это то, что я думаю… Ребята, счастья вам, любви и верности, детишек. Будьте счастливы!" - радуются подписчики. Правда, Тимати и Анастасия снимок не подписали и на комментарии не отреагировали.

Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаются несколько лет. Вначале пара не афишировала свой роман. Однако в конце прошлого года влюбленные стали все чаще делиться совместными снимками с поклонниками.

Анастасия неоднократно намекала на свадьбу, в Сети даже пошли слухи о беременности модели. Уверенность поклонников в том, что дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед Новым годом. Решетова и Тимати были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель показала шикарное кольцо на безымянном пальце.

Теперь вместо кольца с бриллиантом на пальце возлюбленной Тимати появилось другое украшение. Поклонники пришли к выводу, что Тимати и Анастасия тайно поженились, пишет "Экспресс-газета".