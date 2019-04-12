"Прошло все!": молящуюся Пугачеву исцелило ударом по голове
Примадонна рассказала журналисту Артуру Гаспаряну, что какое-то время назад у нее начались нелады с вестибулярным аппаратом – вертиго. Аллу Пугачеву мучили головокружения.
"Фигня такая: встаешь и падаешь. Кружится голова. Поэтому и на самолетах не летаю. А началось у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет. Не прошло", – вспомнила Пугачева.
Когда недуг впервые дал о себе знать, певица была в гостях у подруги Лаймы Вайкуле. Приятельница показала Примадонну американским медикам.
"Они говорят: у вас есть только один специалист по этой теме, Мельников в Москве. Я кричу: быстро билеты на самолет! Это был мой первый полет за много лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на ноги. Упражнения, специальные очки, исследования…" – говорит Алла Пугачева.
На радостях звезда, взяв детей в охапку, полетела на отдых в Италию. Когда пришло время ложится спать, Примадонна вновь почувствовала недомогание. Лежа на левом боку, Алла Борисовна вновь ощущала головокружение.
Алла Пугачева очень испугалась, на носу концерт в России, а она застряла в Европе. Как возвращаться на родину? "Давай молиться, говорю: Господи, за что ж мне такое, сделай что-нибудь, это же невозможно так, и как я теперь буду?" – добавила вокалистка.
Высшие силы услышали призыв знаменитости. Исцеление наступило быстро, неожиданно и необычно.
"Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там фрамуга в окне закрытая – нажимаешь на нее, и она открывается. Я думаю: душно как-то, открыть надо. Нажимаю, а она – хлоп, и прямо мне по голове. Аж в глазах потемнело. Думаю, ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? Прошло все! Тьфу-тьфу..." - рассказала Алла Пугачева. Об этом сообщает MK.ru.
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