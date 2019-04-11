"Сколько можно бессовестно врать?": Гребенщиков сделал заявление после заварухи с Пугачевой
Не так давно имя Михаила Гребенщиков вдруг стало мелькать в прессе в скандальной хронике. Писали, что когда он работал креативным продюсером в Мастерской эстрадного искусства Аллы Пугачевой, то со скандалом якобы был уволен Примадонной из-за жалоб родителей. Мол, он мог прийти на занятие или отчетный концерт в "нерабочем" состоянии, грубил, вел себя по-хамски.
"Сколько можно бессовестно врать про меня?" – взорвался Гребенщиков. Ему больно и горько, что журналисты распускают про него подобные слухи. Поэтому в интервью с "Дни.Ру" Михаил решил поставить все точки над i и больше не возвращаться к этой неприятной теме.
"Меня никто из школы не увольнял, никакого скандала с Пугачевой не было, – пояснил он. – Учебное заведение закончило свою работу, дети получили дипломы. Несколько мамаш уговаривало Пугачеву оставить школу – мол, мы сами будем платить за аренду помещения, сами будем все на себе тянуть. Но у них это получалось лишь пару месяцев. Да и я им сразу сказал, что на них работать не буду – работал только на Аллу Борисовну, она платила мне зарплату, был кураж".
"Потом появилась эта дурацкая статья, – продолжает Гребенщиков. – Пугачева со мной поговорила и сказала, что понимает, кто это написал – обиженные мамаши. Ведь в школе Алла Борисовна всегда была эдаким добрым папой Карло, а я выступал за справедливость, за порядок, дисциплину, хотел, чтобы все были равны. Ко мне нельзя было сесть на голову, и это многим не нравилось. Пугачева доверяла мне управление и никаких конфликтов, ссор у нас никогда не было".
Напомним, выпускник самой первой "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков запомнился зрителям проекта своей яркой внешностью и зажигательными песнями. Сегодня он ecgtiyj работает шоуменом, ведущим, но музыки не оставляет.
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