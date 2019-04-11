Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
Вот уже несколько месяцев Алла Борисовна все свое время посвящает подготовке к грядущему выступлению. Яркое событие, приуроченное к 70-летию знаменитости, пройдет 17 апреля в Кремле.
Артур Гаспарян побывал на репетиции шоу. Журналист удивился силе голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить своим ушам.
Артистка, увидев замешательство гостя, шутливо отметила, что накануне звукорежиссер Анатолий Лопатин назвал ее вокал идеальным, а голос густым. "А я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Но нельзя часто пить это слабительное, на печень влияет", – рассмеялась Алла Пугачева.
Примадонна вспомнила также, что когда-то она действительно не могла петь. Потрясающий голос Аллы Борисовны терял мощь. Артистка посетила множество врачей. За помощью пришлось ехать в Израиль. Доктора нашли у знаменитости проблемы с пищеводом. Артистку прооперировали.
"Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация – дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!.." - отметила Алла Пугачева.
Артистка также опровергла информацию о том, что на ее концерте будет звучать фонограмма. Примадонна с юмором отметила, что могла бы поберечь себя, но не успевает открывать рот, когда надо, поэтому придется работать вживую.
"Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", - цитирует Аллу Пугачеву MK.ru.
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