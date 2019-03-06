Киркоров жестоко обманул зрителей
Нарушителем закона о рекламе признан, конечно, не сам Филипп Киркоров, а компания Johnson & Johnson. Как уточняется в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в ролике при сравнении препарата с товарами других производителей "некорректно указано на его превосходство".
Реклама с участием народного артиста Филиппа Киркорова появилась в эфире некоторых телеканалов в октябре 2018 года. В ней говорится о преимуществах лекарства от боли в горле.
"Комиссия ФАС России признала ООО "Джонсон & Джонсон" виновным в нарушении закона о рекламе. В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС) компания распространяла ненадлежащий рекламный ролик лекарственного препарата", – отметили в антимонопольном ведомстве.
Ролик убеждает зрителей, используя популярность Филиппа Киркорова, что боль в горле исчезает после применения лекарства. "Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона", – приводит сообщение ФАС РИА Новости.
Компании, выпустившей рекламу с Филиппом Киркоровым, выдано предписание о прекращении нарушения закона. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Певец по этому поводу пока не высказывался.
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