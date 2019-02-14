Киркорова предупредили об инфицировании после разврата с поклонницей

Певец рассказал о курьезном случае, который произошел с ним после концерта в Екатеринбурге. По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему "непристойное деловое предложение".

Несколько часов назад исполнитель разместил в своем микроблоге ролик, записанный одной из его фанаток. Филипп Киркоров раздавал автографы после выступления. Внезапно девушка из толпы обратилась к певцу: "Я уже 20 лет мечтаю поцеловать Вас в щечку!" Звезда не отреагировала на слова поклонницы, и та решила пойти на крайние меры. "У меня к Вам деловое предложение. А к разврату готовы?" – поинтересовалась героиня ролика.

В подписи к посту исполнитель в шутку поинтересовался у фанатов, как поступить в этой ситуации. "Вот такое непристойное "деловое предложение" я получил после концерта в Екатеринбурге! Как вы думаете, соглашаться?" – спросила звезда. В комментарии к записи певец признался, что все больше удивляется людям.

Многие пользователи предупредили Филиппа Киркоров а, что мимолетная связь может привести к серьезным последствиям. Один из юзеров предположил, что фанатка "наградит" его опасным инфекционным заболеванием: "Не соглашайтесь ни в коем случае! А вдруг грипп подхватите?"

Остальные комментаторы отнеслись к посту с юмором. "А потом окажется, что она беременна от Киркорова!", "Стоит все-таки согласиться – осчастливите человека", "Сначала в щечку попросит, а потом и ребеночка", – написали они.