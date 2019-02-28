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"Третий лишний": народ ждет драки Киркорова и Галкина после интимного видео с Пугачевой

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Провокационные комментарии появились под видео со съемок программы, посвященной юбилею Пугачевой. Поклонники Филиппа Киркорова подстрекают шоумена к драке с Максимом Галкиным. 
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Ажиотаж в Сети вызвало видео, которым поделился в своем микроблоге экс-супруг готовящейся к юбилею Пугачевой, певец Филипп Киркоров. В ролике Примадонна и Филипп запечатлены вместе с ведущим программы "Сегодня вечером" Максимом Галкиным.

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"Отсняли потрясающую программу "Сегодня вечером", посвященную юбилею нашей Аллы", – написал Киркоров. Звездная троица позировала на съемочной площадке телешоу, которое покажут только в апреле – оно посвящено юбилею Пугачевой.

Примадонна появилась в студии передачи Галкина "Сегодня вечером" в молодежном наряде. Киркоров приехал на съемки издалека: ради подготовки к юбилею Пугачевой певец в экстренном порядке прервал гастроли. Пользователей удивил как благородный поступок Киркорова, так его теплое общение с бывшей женой.

Комментаторы предположили, что любовь к юбилярше Пугачевой у Киркорова еще не угасла. "Филипп, ну когда уже Вы ее разлюбите? Сорвался со своих гастролей, а ведь давно пора ее выбросить из головы", – советуют фанаты. "Третий лишний. Галкин прилип, лишний он там. Он живет с Вашей любимой женщиной. Вам не хочется начистить ему лицо?" – провоцируют певца поклонники.

Концерт, посвященный 70-му юбилею Пугачевой, пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце. Правда, чествовать последнюю народную артистку Советского Союза смогут не все. Билеты в партер официально стоят 70 тысяч рублей, а у перекупщиков – 260 тысяч. Съемок концерта, посвященного юбилею Пугачевой, не будет.

Автор: Андрей Евлампиев28 февраля 2019, 13:39
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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