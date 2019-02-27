Киркоров встал на колени перед помолодевшей Пугачевой

На Первом канале в предпоследний день зимы полным ходом шли съемки программы "Сегодня вечером", посвященной юбилею Аллы Пугачевой. В эфир она выйдет только в середине апреля, когда Примадонна будет отмечать 70-летие. Но корреспондент "Дни.ру" подсмотрел в замочную скважину.

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