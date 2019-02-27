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Киркоров встал на колени перед помолодевшей Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
На Первом канале в предпоследний день зимы полным ходом шли съемки программы "Сегодня вечером", посвященной юбилею Аллы Пугачевой. В эфир она выйдет только в середине апреля, когда Примадонна будет отмечать 70-летие. Но корреспондент "Дни.ру" подсмотрел в замочную скважину.
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Аллу Борисовну просто не узнать – помолодевшая, посвежевшая, стройная. На съемку передачи, посвященной собственной круглой дате, певица пришла в черной блузке и элегантном красном пиджаке. Зал приветствовал последнюю народную артистку Советского Союза стоя, а она счастливо улыбалась и даже пританцовывала под свою старую песню "Ах, как живется мне сегодня".

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Сюжеты Эксклюзив

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поздравить певицу с юбилеем пришли ее давние друзья, родственники и мужья. Например, в студии появился отец российской от-кутюр Слава Зайцев, который долгое время шил для Примадонны ее знаменитые балахоны. 

Разумеется, не могло обойтись без предыдущего супруга артистки – Филиппа Киркорова. Он появился на съемках с песней-посвящением "Ты пишешь песни вместо писем" и сразу двумя букетами любимых Аллой Пугачевой цветов. Поп-король упал на колени перед своей самой главной женщиной в жизни.

"Я за все эти годы столько у нее взял и столькому научился, что понимаю Аллу Пугачеву даже без слов, – улыбнулся Филипп. – Если она пришла на мой концерт в "Олимпийском", если слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни. Она для меня – незыблемый авторитет, единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями, которых в моей жизни не так много", – ранее признавался поп-король.

Автор: Иван Губкин27 февраля 2019, 21:30
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Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

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