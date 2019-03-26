Соглашалась за любые деньги": рассказали о контакте Началовой с богачом
16 марта Юлия Началова умерла в результате остановки сердца из-за второй волны сепсиса. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище. Причем известно, что место на столь престижном погосте стоит больше миллиона, однако по просьбе депутата, ведущей Оксаны Пушкиной, написашей письмо в правительство Москвы, место и траурный зал для прощания выделили Юлии Началовой безвозмездно.
Говорят, денег на счетах певицы не было, поэтому и хоронить было не на что. Одним из первых убитых горем родителей певицы финансово поддержал "золотой голос России" Николай Басков. Потом подключились Филипп Киркоров, телеканал "Россия-1", Диана Гурцкая. Кто-то ресторан оплатил, кто-то с транспортом помог. "Все считали, что Юля обеспечена, а она едва сводила концы с концами! Мало выступала. Последний заработок (около 250 тысяч рублей) у нее был на шоу "Один в один", где она была наставником", – рассказали в близком окружении Юлии Началовой.
Звездный промоутер Сергей Лавров прямо сказал, что в последнее время певица жила на алименты своего бывшего мужа Евгения Алдонина, перечисляемых им на содержание дочери Веры. "Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла – главное, чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тысяч рублей за концерт", – сообщил Лавров.
Однажды Юлию Началову позвали выступить на корпоративе, причем заказчика не интересовал ее репертуар. "Заказчик сказал: "Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет". То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни", – цитирует Сергея Лаврова сайт "Комсомольская правда".
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