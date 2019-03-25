Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале
В программе, которая была опубликована в прессе, в субботнем эфире 23 марта, значились только передачи, посвященные юбилею Валерия Леонтьева, – "Сегодня вечером" и телеверсия его недавнего кремлевского концерта. Но новость о том, что умерла Юлия Началова, смешала все карты.
В телегидах ничего исправить уже было нельзя, а вот в самом эфире произошли серьезные перемены. И вот уже в 18:20 мск вместо передачи, где Максим Галкин с компанией льют елей, поют "многая лета" и слагают панегирики Леонтьеву, в эфире идет сольник Юлии Началовой. Это программа "Непридуманные истории", которую сняли в 2012 году и где у певицы было много отличных дуэтов.
"Сегодня в 18:20 Первый канал покажет концерт Юлии Началовой из "Лужников". При жизни получить эфир в прайм-тайм в субботу на Первом, конечно, у нее возможности не было, куда уж. Чтобы оценили певицу, это надо, чтобы случилось то, что случилось. Очень хотелось бы, чтобы телебоссы хотя бы задумались. Вряд ли. Но вдруг", – написала на своей странице в социальной сети пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова.
Она, конечно, права – при жизни Юле не было оказано и сотой части такого внимания, сколько обрушилось после смерти. И уж, конечно, подвинуть ради нее юбилейный вечер Леонтьева казалось просто немыслимым. Хотя она и чудесная вокалистка.
Но всем, как известно, не угодишь. И из-за концерта Юлии Началовой на Первом канале случился громкий скандал. Недовольные зрители пишут: "Зачем вы показали концерт мертвой Началовой вместо живого Леонтьева?" В противном случае они бы, конечно, возмущались, что, мол никто не показал концерт Началовой и как же так...
Но все это еще раз подчеркивает: человека надо ценить при жизни, говорить ему добрые слова и позволять раскрыться таланту. А восхваление после смерти никому не нужно и никого уже не осчастливит.
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