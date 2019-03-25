Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
Похороны Юлии Началовой представители шоу-бизнеса использовали в соответствии с законами жанра – как возможность напомнить о себе. Явились известные в прошлом, но ныне подзабытые Катя Лель и Анастасия Стоцкая. Здесь же были Филипп Киркоров и Жасмин. Однако слова, сказанные в этот день журналистам, только подчеркивали их лицемерие, уверена популярный блогер Лена Миро.
"На похоронах Юли Началовой представители звездного отребья России прятали за темными очками не слезы, а их полное отсутствие", – написала она в "Живом журнале". "Как вам залихватски заломленная шляпка с брошью? Аккуратно накрашенные губы и явно не на бегу повязанный шейный платок? Неплохая фотография вышла, не правда ли?" – прокомментировала блогер снимок Кати Лель. Она напомнила слова журналиста Александра Невзорова: "Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах..." Миро полностью согласна с этим высказыванием.
Напомним, что Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Публицист предположил, будто Владимир Ильич багровеет от стыда, сознавая, что занял не свое место. А скорбь поклонников Началовой назвал глицериновыми слезами.
Подобные саркастические замечания о похоронах Юлии Началовой разозлили Эдгарда Запашного. Известный дрессировщик высказался по этому поводу не только в соцсетях, но и в Госдуме, предложив лишить журналиста эфира. В свою очередь Запашный получил порцию критики от Миро: его гнев по поводу шуток на похоронах Началовой блогер сочла лицемерным.
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