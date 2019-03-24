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Шоу-бизнес

Плящущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой

Андрей Малахов сделал новое шоу об умершей Началовой. www.globallookpress.com
Шоумен сделал очередную программу о скончавшейся 38-летней певице. На канале "Россия 1" вышел новый выпуск передачи "Привет, Андрей!" после того, как умерла Началова.
прочитано 1778 раз

Эфир посвятили памяти звезды. В студию пришли и родители Юлии Началовой. Им было тяжело говорить о смерти дочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Дольше продержался отец умершей Началовой. Но и он, в конце концов, попросил прекратить съемку. Близкие артистки успели рассказать, как новость о смерти Юлии восприняла ее 12-летняя Вера. Девочка всю ночь проплакала, но последующие дни вела себя очень стойко. Со слезами на глазах отец Началовой признался, что внучка написала умершей маме письмо.

Теперь мужчина намерен все свои силы посвятить Вере. Он сообщил, что отец девочки, футболист Евгений Алдонин постоянно находится с Верой. Помогают девочке оправиться от жуткого стресса из-за смерти Началовой и родители певицы. "Все будет нормально, надеюсь, только бы было здоровье", – рассказал Виктор Началов.

Кроме того, отец артистки рассказал, что Юлия скрывала проблемы со здоровьем от родителей, чтобы их не беспокоить. Им очень трудно принять смерть Началовой. "Тяжело конечно. Хоронить детей не приведи Господи никому", – отметил родитель знаменитости.

Напомним, умерла Началова 16 марта. У певицы развился сепсис и не выдержало сердце.  21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Дочь Вера теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.

Автор: Валерия Нарская24 марта 2019, 15:57
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Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всё, капец тебе Малахов, скоро в костре гореть будешь
Гость
Ответить
И на что только не идут уже эти "любящие" родители, только чтоб долги не отдавать, если так дальше пойдет они труп выкопают и будут им отмахиваться, надо ж быть такими скотами.
Гость
Ответить
1

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