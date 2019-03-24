Плящущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
Эфир посвятили памяти звезды. В студию пришли и родители Юлии Началовой. Им было тяжело говорить о смерти дочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения.
Дольше продержался отец умершей Началовой. Но и он, в конце концов, попросил прекратить съемку. Близкие артистки успели рассказать, как новость о смерти Юлии восприняла ее 12-летняя Вера. Девочка всю ночь проплакала, но последующие дни вела себя очень стойко. Со слезами на глазах отец Началовой признался, что внучка написала умершей маме письмо.
Теперь мужчина намерен все свои силы посвятить Вере. Он сообщил, что отец девочки, футболист Евгений Алдонин постоянно находится с Верой. Помогают девочке оправиться от жуткого стресса из-за смерти Началовой и родители певицы. "Все будет нормально, надеюсь, только бы было здоровье", – рассказал Виктор Началов.
Кроме того, отец артистки рассказал, что Юлия скрывала проблемы со здоровьем от родителей, чтобы их не беспокоить. Им очень трудно принять смерть Началовой. "Тяжело конечно. Хоронить детей не приведи Господи никому", – отметил родитель знаменитости.
Напомним, умерла Началова 16 марта. У певицы развился сепсис и не выдержало сердце. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Дочь Вера теперь будет жить с бабушкой и дедушкой.
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