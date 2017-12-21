Вдова Золотухина рассказала об унижениях и смерти сына

Вдова актера Валерия Золотухина Тамара откровенно поведала в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" о многочисленных изменах и унижениях мужа. Также актриса рассказала о смерти единственного сына Сергея, который несколько раз пытался наложить на себя руки.

Тамара была замужем за Валерием Золотухиным 40 лет. На протяжении этого времени супруг систематически ей изменял. Сложно представить, сколько обид, страха, унижений простила Тамара. Золотухин имел обыкновение описывать свои измены в дневнике, который оставлял на видном месте открытым. Так Тамара и узнавала об очередном увлечении мужа.

После выяснения отношений и покаяния через какое-то время артист вновь заводил роман. На вопрос Корчевникова, почему не ушла от мужа, Золотухина ответила: "Куда мне уходить? Это он должен был нас оставить, а выгнать его не получилось. Он бы никогда не ушел, даже если его любовницы еще много детей родили".

Однако настоящим ударом для женщины стала смерть сына Сергея в возрасте 27 лет. Он покончил с собой. Примечательно, что он сделал несколько попыток самоубийства. "Он все рассчитал, это же не спонтанно. Он в то время увлекался нумерологией. Он был потрясающий мальчик и очень похож на меня. Он ведь заранее говорил о своих намерениях – человек выбрал это", – рассказала Тамара, сообщив, что Сергей умер 2 июля 2007 года.

По признанию вдовы актера, если со смертью мужа она смогла смириться, то с потерей сына – нет. "Муж ушел и ушел. А сын – он всегда со мной. Ничего не проходит. Минуло десять лет, а я чувствую его", – констатировала Тамара Золотухина.