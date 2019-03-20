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Общество

Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание

Ирина Геращенко. Фото: скриншот программы "Пусть говорят", Первый канал.
Соседи пятилетней девочки-маугли, которую нашли в захламленной квартире, пришли на Первый канал. В студии ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова они предположили, что Ирина Геращенко не родная мать девочки. Меж тем, сожитель женщины опасается за ее жизнь.
прочитано 2349 раз

Многие жители дома, в котором нашли кроху, уверены, что Ирина Геращенко, скорее всего, не рожала малышку. По их мнению, со своим ребенком она бы не поступила так жестоко. "Я начала сомневаться, что родная мать может такое сделать", – заявила в "Пусть говорят" соседка Людмила Соколова.

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Ток-шоу "Пусть говорят"

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Более того, сестра Геращенко о пятилетней племяннице узнала из прессы, уже после случившегося, хотя всего лишь жила в другом районе столицы. Многие знакомые женщины не догадывались, что у Ирины есть ребенок, так как никогда не видели ее беременной или в обществе малышки.

Эта история стала казаться еще более странной после того, как в студии "Пусть говорят" продемонстрировали снимки на которых Геращенко в костюме снегурочки поздравляет чужих отпрысков. По словам жителей дома, в прошлом году Ирина устроила соседским малышам сюрприз.

После соседи рассказали, о состоянии девочки. Она все еще находится в больнице. Кроха сейчас получает лечение и проходит комплекс реабилитации. С ней работает группа опытных специалистов: психологи и коррекционные педагоги.

"Она уже рисует, понемножечку, пока не говорит, начинает улыбаться. Бегает одна по своей комнате", – отметила небезразличная москвичка на шоу "Пусть говорят".

В программе также появился Дмитрий Николаенко – любовник матери несчастной девочки. Он заявил, что опасается за жизнь возлюбленной. Он боится, что Ирина, которая сейчас находится в следственном изоляторе, может пострадать от рук сокамерниц – они могут устроить суд Линча. 

Автор: Руслана Алексеева20 марта 2019, 21:32

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