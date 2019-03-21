Первый канал раскрыл "убийцу" Началовой
Среди приглашенных была певица Лика Стар. Артистка недоумевала почему выступления феноменально талантливой артистки так мало показывали по телевидению и крутили по радио. В эфире "Пусть говорят" она обратилась к самым известным музыкальным продюсером России.
"Никто из этих больших продюсеров ее не заметил, как?! Я спрашиваю" – кричала Лика Стар.
В зале роптали, присутствующие поддержали мысль вокалистки. Ведь именитые музыкальные менеджеры, такие как Виктор Дробыш, Максим Фадеев, Константин Меладзе и Игорь Матвиенко, игнорировали звезду и ее роскошный голос, не взялись за продвижение талантливой артистки.
Продюсер Леонид Дзюник намекнул присутствующим, что в шоу-бизнесе существует что-то наподобие мафии. Артистам диктуют какие песни исполнять, у кого покупать музыку и стихи. Ослушавшиеся в эфир не попадают.
"Идите покупайте у этих композиторов, а у этих не покупайте. А у этих композиторов песня стоит как двухкомнатная квартира", – негодовал Дзюник в студии "Пусть говорят".
Леонид вспомнил, что 10 лет назад Началова выпустила англоязычный альбом Wild Butterfly ("Дикая бабочка"), который в России мало кто заметил. Эту пластинку создавал композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых популярных песен Марайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а также обладатель "Грэмми", как продюсер бессмертного хита Селин Дион My heart will go on.
В студии "Пусть говорят" пришли к выводу, что Юлии Началовой просто не позволили раскрыться по настоящему. Из-за ненужности артистка очень страдала – это оказалось для нее смертельным. Душевные переживания переросли в соматические болезни. Началову убила невостребованность.
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