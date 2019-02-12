Именитый юморист и его семья сильно пострадали в страшном пожаре
Бандурин стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Вместе со звездой на интервью пришла его жена Марина.
Женщина призналась, что одежду, в которой они появились в студии Бориса Корчевникова им дали добрые люди. В страшном пожаре, который случился в их загородном доме, сгорели все их вещи. Спасаясь от огня, они выбегали на улицу в чем мать родила.
"Пожар начался на чердаке. Я спал на втором этаже, все мои были на первом, поэтому дыма они не чувствовали, он наверх уходил. Они уже услышали, когда начали балки падать. Маринка убежала наверх, уже горели стены и потолок второго этажа. Она в огонь вбежала меня будить. Может быть я уже угорать начал, я спал. Я вскочил, начал выбегать и потолок рухнул. 30 секунд позднее, и я бы оттуда не вышел. На окнах решетки... Все, никуда бы не вышел…" – рассказал ведущему программы Николай Бандурин.
Артист сообщил, что в огне пропало огромное количество дорогих сердцу вещей. Но более всего душа Николая болит из-за животных, которых не удалось спасти. Заживо сгорели собака и два кота. "Пока мы бабушку выводили, она старенькая, открыли дверь, а там войти было невозможно, огонь", - добавила супруга знаменитости.
Бандурин рассказал, что он и его избранница сильно пострадали, спасаясь из горящего дома. Они оба получили сильные ожоги тела, которые долго пришлось лечить.
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