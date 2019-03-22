Алдонин привел на похороны Началовой новую жену
Журналисты сняли родных Юлии Началовой, когда гроб певицы несли к месту ее последнего приюта. В процессии шествовали убитые горем родители артистки, причем отец Юрий как мог поддерживал еле держащуюся на ногах супругу. Шла единственная дочь Началовой, 12-летняя Вера, в серой шапочке. Следом – ее отец Евгений Алдонин.
Несмотря на развод, Юлия Началова сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. Они регулярно общались относительно воспитания общей дочери, присутствовали на важных для нее мероприятиях. При этом не секрет, что Евгений Алдонин снова женился. И как раз на похоронах Юлии Началовой он появился вместе с новой супругой Ольгой, сообщает "Экспресс газета". А еще Евгений прихватил на траурное мероприятие маму.
Кстати, проводить в последний путь Юлию Началову пришел и ее последний возлюбленный, судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Ходят слухи, что этот союз носил меркантильный характер. Якобы певица с его помощью надеялась выиграть суд с бывшим возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым. Кстати, Фролова на похоронах не было.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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