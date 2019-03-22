Помощница показала могилу Юлии Началовой

21 марта состоялись похороны Юлии Началовой. Певица обрела покой на Троекуровском кладбище.

Родственники запретили фото– и видеосъемку на похоронах Юлии Началовой. И все же некоторые СМИ умудрились разжиться кадрами из ритуального зала: в центре поставили белый гроб, рядом расположились убитые горем родители, единственная дочь певицы – 12-летняя Вера, бывший муж Евгений Алдонин и кума Лариса Долина.

При этом близкие Юлии Началовой разрешили ее пиар-директору Анне Исаевой опубликовать в Instagram снимок утопающей в венках могилы. "Прощай, сестричка! Сколько цветов у тебя сегодня..." – написала та. На фотографии запечатлена нижняя часть креста с портретом Юлии Началовой и табличкой.

Свой последний приют 38-летняя артистка обрела на Троекуровском кладбище. Проститься с певицей пришли многие поклонники и знаменитости.

"Ну что сказать? Когда родители хоронят детей, что может быть страшнее? А если это еще и молодая, красивая, талантливая... Ей жить бы да жить... У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос, такая красота, такая душевная красота и внешняя. Что сказать? Это горе. Это беда. Это трагедия. В голове не укладывается. Безусловно, трагедия для семьи, для друзей..." – заявил Филипп Киркоров на прощании с Юлией Началовой.

Напомним, что певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.