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Шоу-бизнес

Вскрылась неожиданная причина оплаты шикарных похорон Началовой из бюджета

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Многие россияне задаются вопросом, почему похороны певицы оплатили из столичного бюджета. Не народная, не заслуженная артистка, не Герой России – за что же такие почести?! Да еще и место на престижном Троекуровском кладбище Москвы выделили бесплатно. Корреспондент "Дни.ру" тоже озадачился.

Продолжение: Не трогай семью: экс-возлюбленного призвали отстать от безутешных родных Началовой
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В православной традиции хоронить покойников следует на третий день, а тело Юлии Началовой лежало в морге почти неделю. Оказалось, все это время семья покойной решала, где взять деньги на оплату траурного зала и покупку места на кладбище, а это около 1,5 миллионов рублей!

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Сюжеты Эксклюзив

Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Юлия была единственной кормилицей в семье – содержала и малолетнюю дочь, и родителей-пенсионеров. Она была не самой богатой артисткой, роскошью себя не окружала, жила довольно скромно.

Первым бросил клич Николай Басков – в соцсетях он обратился к более состоятельным коллегам-артистам с просьбой поддержать семью Юлии Началовой не только морально, но и рублем. "Я обратился именно к артистам, а не к народу", – пояснил певец в интервью "Дни.ру".

Позже в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. Этот любопытный документ оказался в распоряжении "Дни.ру".

"Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорится в обращении. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".

"С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды", – написала Пушкина. Тем самым она объяснила всем, по какой причине Началову похоронили бесплатно.

Инициатива была одобрена. Для певицы безвозмездно выделили ритуальный зал и участок на кладбище, на котором покоятся Игорь Кваша, Любовь Полищук, Наталия Гундарева, Борис Немцов. Все прошло на высшем уровне. Юлия Началова заслужила это – она была по-настоящему народной и любимой.

Автор: Иван Губкин22 марта 2019, 11:43
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Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость так лично с тебя никто ничего не просит. сиди и не курлыкай. позавидовал умершей? умрешь и твои родственники пойдут привилегии просить. или у тя их нет?
Именно лично у меня. В этот бюджет я плачу большую часть своего заработка, как и все работающие. Да, залезли в мой карман и украли. Так что засохни, курица.
Гость
Ответить
Печально, что молодая, но бестыдство т.н.друзей поражает. У нас что, всех безвременно ушедших и не очень обеспеченных (хороших специалистов-инженеров, слесарей, поваров и т. д.) хоронят за счет бюджета? Простые труженики побольше пользы стране приносят. Совесть совсем потеряли шоубизнесмены!
Гость так лично с тебя никто ничего не просит. сиди и не курлыкай. позавидовал умершей? умрешь и твои родственники пойдут привилегии просить. или у тя их нет?
Ответить
Гость
Каких горячих точках ??? Каким народом любима, теми пятнадцатью бототроллями в нете ? А про подрастающее поколение это наверное про один в один ? ))) Мало того, что от долгов своих отмазаться хотят шумихой, так ещё зады свои городским бюджетом прикрыли. Басков.. пидор крашеный, в видео к коллегам да, а номер счета ко всем и кто чем может помогите. Скоты, охамели в край. С людей номерами счетов тянут подайте бля артисту, с бюджета у пенсионеров тоже не грех Не будет у неё светлой памяти, её уже сейчас нет, закопали и забыли кто это.
Гость
Ответить
Гость
Очень жаль, что так рано умирают красивые и талантливые. Безусловно, она заслужила достойные проводы. Утрата невосполнима.
Безусловно заслужила....Вот и раскошелились бы родные и близкие, не пожадничали бы. Почему за счет Бюджета ?
ГосVik Malinkin Dj booking berlinть
Ответить
Больной
Гость
Ответить
Гость
Каких горячих точках ??? Каким народом любима, теми пятнадцатью бототроллями в нете ? А про подрастающее поколение это наверное про один в один ? ))) Мало того, что от долгов своих отмазаться хотят шумихой, так ещё зады свои городским бюджетом прикрыли. Басков.. пидор крашеный, в видео к коллегам да, а номер счета ко всем и кто чем может помогите. Скоты, охамели в край. С людей номерами счетов тянут подайте бля артисту, с бюджета у пенсионеров тоже не грех Не будет у неё светлой памяти, её уже сейчас нет, закопали и забыли кто это.
БРАВО!!! ОХАМЕЛИ, реально! И памяти светлой не будет, точно!
Гость
Ответить
Каких горячих точках ??? Каким народом любима, теми пятнадцатью бототроллями в нете ? А про подрастающее поколение это наверное про один в один ? ))) Мало того, что от долгов своих отмазаться хотят шумихой, так ещё зады свои городским бюджетом прикрыли. Басков.. пидор крашеный, в видео к коллегам да, а номер счета ко всем и кто чем может помогите. Скоты, охамели в край. С людей номерами счетов тянут подайте бля артисту, с бюджета у пенсионеров тоже не грех Не будет у неё светлой памяти, её уже сейчас нет, закопали и забыли кто это.
Гость
Ответить
Очень жаль, что так рано умирают красивые и талантливые. Безусловно, она заслужила достойные проводы. Утрата невосполнима.
Гость
Ответить
Талантливая певица с прекрасным голосом из простых, естественно трудно пробиться, таких у нас единицы. Из молодых Гагарина, из старых Долина. А Пугачева сейчас не в голосе ,но бесспорно Дива и все, а остальные просто певички с голосом и без. Угомонитесь, люди, ваши комментарии не уместны ,пусть покоится с миром.
Гость
Ответить
"...она была по-настоящему народной и любимой."(из ходатайства). КЕМ? Мужьями и любовниками, как выясняется - не была любима. Народом - сомнительно...Спасибо вам, налогоплательщики, если бы не вы, как бы и похоронили?
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