Вскрылась неожиданная причина оплаты шикарных похорон Началовой из бюджета
В православной традиции хоронить покойников следует на третий день, а тело Юлии Началовой лежало в морге почти неделю. Оказалось, все это время семья покойной решала, где взять деньги на оплату траурного зала и покупку места на кладбище, а это около 1,5 миллионов рублей!
Юлия была единственной кормилицей в семье – содержала и малолетнюю дочь, и родителей-пенсионеров. Она была не самой богатой артисткой, роскошью себя не окружала, жила довольно скромно.
Первым бросил клич Николай Басков – в соцсетях он обратился к более состоятельным коллегам-артистам с просьбой поддержать семью Юлии Началовой не только морально, но и рублем. "Я обратился именно к артистам, а не к народу", – пояснил певец в интервью "Дни.ру".
Позже в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка. Этот любопытный документ оказался в распоряжении "Дни.ру".
"Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорится в обращении. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".
"С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды", – написала Пушкина. Тем самым она объяснила всем, по какой причине Началову похоронили бесплатно.
Инициатива была одобрена. Для певицы безвозмездно выделили ритуальный зал и участок на кладбище, на котором покоятся Игорь Кваша, Любовь Полищук, Наталия Гундарева, Борис Немцов. Все прошло на высшем уровне. Юлия Началова заслужила это – она была по-настоящему народной и любимой.
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