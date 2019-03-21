"Полная безысходность": Успенская раздавлена после похорон Началовой
Юлию Началову похоронили 21 марта. Попрощаться с певицей пришли почти все звезды российской сцены. Известная исполнительница Любовь Успенская поделилась своими переживаниями в соцсети Instagram.
"Наша звездочка, Юлечка, так не должно было произойти. Сегодня мы все с тобой прощаемся и провожаем в последний путь. Сложно передать словами все отчаяние и выплакать слезами всю боль. Прощай, девочка, лети, наш ангел…", – написала артистка.
Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
Пресс-секретарь певицы Анна Исаева после похорон Юлии Началовой рассказала, что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная награда будет присвоена посмертно.
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Жасмин, Катя Лель, Лариса Долина, братья Запашные. Пришли на похороны Юлии Началовой и многие другие артисты, с которыми артистка дружила и работала все эти годы.
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