Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой

После смерти певицы Николай Басков объявил о сборе денег на похороны. Новость прокомментировал музыкальный продюсер Андрей Разин во время церемонии прощания с Юлией Началовой.



Он отметил, что у исполнительницы никогда не было финансовых проблем. Юлии Началовой часто помогал ее бывший супруг – футболист Евгений Алдонин. Продюсер признался, что не знает, зачем Николай Басков предложил начать сбор средств. "Я не знаю ничего о том, что якобы не хватало денег на похороны, и не знаю, зачем Басков объявил о сборе денег – спросите у него", – заявил он.

По словам Андрея Разина, певица планировала покорить Америку. Она собиралась записать восемь песен вместе с другой солисткой и отправиться в тур по Соединенным Штатам, но болезнь прервала ее планы. "У нее в планах было завоевать Америку, и она говорила: "Тогда я буду содержать всех своих мужей!" – вспоминает музыкант.

Он рассказал, что сейчас строит часовню, где будут святые Юлии Началовой. Продюсер также настоял на том, чтобы исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки посмертно. "Я и эстрадная общественность будем выходить на депутатов, на министра с просьбой присвоить Юле звание заслуженной артистки России", – приводит его слова "Московский комсомолец".

Напомним, два дня назад Николай Басков опубликовал в социальных сетях обращение ко всем неравнодушным поклонникам. Певец хотел собрать средства для помощи семье артистки. Инициативу исполнителя не оценили российские пользователи. Они оставили сотни гневных комментариев под постом. Многие предложили Николаю Баскову самому собрать нужную сумму, устроив благотворительный концерт.