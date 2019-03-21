Люди звереют рядом с покойницей Началовой
Тягостная атмосфера, горе, люди в слезах, общая скорбь – вся эта нервозная обстановка сказывается на самочувствии пришедших. Одна из поклонниц упала в обморок на выходе из траурного зала после прощания с Юлией Началовой.
Тем, кто плохо себя чувствует, врачи раздают успокоительное. Некоторые глотают таблетки сразу после выхода из ритуального зала, передает "Московский комсомолец".
В очереди к гробу певицы – напряженная обстановка: люди звереют от ожидания и переполняющих их горьких чувств. Есть те, кто возмущается, если кто-то начинает снимать происходящее на камеру мобильного телефона.
Россияне ссорятся в ожидании прощания с Началовой. Одна из пришедших женщин вырвала из рук соседа по очереди мобильный телефон, когда заметила, что тот ведет съемку. "Смотреть надо в музее, а сюда люди пришли проститься", – заявила мужчине дама. "Пожалуйста, пожалуйста, не надо ругаться. И освободите проход, очень прошу", – попытался урезонить взволнованных людей директор Юлии Началовой.
Напомним, что похороны Началовой проходят на Троекуровском кладбище Москвы. На прощание с певицей пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.
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