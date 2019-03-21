Люди звереют рядом с покойницей Началовой

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
14:51
Коллекторы разгромили подъезд в Королеве
13:49
Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
13:38
Дерзкий министр влепил Порошенко смачную пощечину
13:27
Как пройдут праймериз "Единой России"
13:26
Россиян ждет необычайно теплое лето
13:03
Водянова очаровала снимком без макияжа
12:55
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
12:46
"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
12:39
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение
12:34
Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
12:23
Загитову тыкали иголками до ночи
12:21
На похоронах Началовой начался хаос
12:08
Володин: Порошенко не сможет победить на честных выборах
12:02
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира
11:42
Массовый уход губернаторов: Путина завалили отставками
11:36
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
11:25
Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
11:20
Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
11:14
Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
11:00
Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
10:32
Людей гонят от гроба Началовой
10:17
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
10:10
Униженный Трампом Зеленский грязно выругался
10:00
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
09:57
Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам
09:45
Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
09:26
От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
09:05
Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:05
Отставка Лукашенко: названо имя преемника
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
22:01
Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:16
У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
14:30
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
14:21
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:50
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
13:49
Шнуров объявил об уходе
13:48
Госдума держит на контроле развитие социальной сферы
13:39
Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
13:36
Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит
13:34
На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ
13:33
"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
13:29
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
13:12
10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки (видео)
12:58
Ошарашенному Леонтьеву выдвинули жесткий ультиматум в день 70-летия
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко
Шоу-бизнес

Люди звереют рядом с покойницей Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонникам становится плохо на Троекуровском кладбище. Людям, пришедшим на похороны Началовой, помогают медики.

Продолжение: Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
прочитано 9755 раз

Тягостная атмосфера, горе, люди в слезах, общая скорбь – вся эта нервозная обстановка сказывается на самочувствии пришедших. Одна из поклонниц упала в обморок на выходе из траурного зала после прощания с Юлией Началовой.

ПО ТЕМЕ

Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой

Топалов вышел из себя на похоронах Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Тем, кто плохо себя чувствует, врачи раздают успокоительное. Некоторые глотают таблетки сразу после выхода из ритуального зала, передает "Московский комсомолец".

В очереди к гробу певицы – напряженная обстановка: люди звереют от ожидания и переполняющих их горьких чувств. Есть те, кто возмущается, если кто-то начинает снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Россияне ссорятся в ожидании прощания с Началовой. Одна из пришедших женщин вырвала из рук соседа по очереди мобильный телефон, когда заметила, что тот ведет съемку. "Смотреть надо в музее, а сюда люди пришли проститься", – заявила мужчине дама. "Пожалуйста, пожалуйста, не надо ругаться. И освободите проход, очень прошу", – попытался урезонить взволнованных людей директор Юлии Началовой.

Напомним, что похороны Началовой проходят на Троекуровском кладбище Москвы. На прощание с певицей пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.

Автор: Валерия Нарская21 марта 2019, 14:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Не знаю ни одного ее хита, прожила половину жизни в США, под закат карьеры вернулась "косить" бабки в РФ. Что за истерия и ажиотаж? Ну померла, похороните тихо, и земля пухом. Даже из этого шоу устроили.
И живите дальше....шоу скоро будет у Вас.....
Гость
Ответить
Гость
Не знаю ни одного ее хита, прожила половину жизни в США, под закат карьеры вернулась "косить" бабки в РФ. Что за истерия и ажиотаж? Ну померла, похороните тихо, и земля пухом. Даже из этого шоу устроили.
Если не знаете,так пройдете молча,что за народ то у нас злой!
Гость
Ответить
Не знаю ни одного ее хита, прожила половину жизни в США, под закат карьеры вернулась "косить" бабки в РФ. Что за истерия и ажиотаж? Ну померла, похороните тихо, и земля пухом. Даже из этого шоу устроили.
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых
Урезонивший звезд "Дома-2" Шепелев предотвратил кровопролитие
Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой
"Глаза округляются": сделано заявление о состоянии госпитализированной Берковой

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой

Он ничего не знает о сборе средств
Шоу-бизнес

Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой

Появились подробности проводов артистки в последний путь
Спорт

Загитову тыкали иголками до ночи

Ей пришлось пройти допинг-контроль
Шоу-бизнес

Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь

Блогер назвала происходящее апокалипсисом

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru