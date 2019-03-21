Яркая Стоцкая блеснула на похоронах Началовой
В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой. Артистка скончалась в возрасте 38 лет от сепсиса. Смерть такой молодой певицы стала настоящим шоком для ее поклонников и близких. Проводить артистку в последний путь пришли множество ее коллег и друзей: Катя Лель, Влад Топалов, Ольга Кормухина, братья Запашные, Кирилл Андреев и многие другие.
Журналисты приехали на погост в таком количестве, словно на красную дорожку. При появлении той или иной знаменитости они буквально брали ее на абордаж, прося комментарий относительно покойной артистки. Так, репортеры взяли короткое интервью у певицы Анастасии Стоцкой, которая на фоне траурных нарядов и мрачных, заплаканных лиц выглядела ярко благодаря своим эффектным рыжим волосам.
"Мне горько, очень больно. Соболезнования самым близким, все как в тумане, как во сне. Очень жаль, что ее больше нет, но есть ее музыка, ее талант. Она навсегда останется в нашей памяти смеющаяся, улыбающаяся хохотушка, ироничная, по-детски непосредственная. Все эти качества она сохранила несмотря на сложности в личной жизни и профессии и ту боль, которую испытывала от болезни", – цитирует Анастасию Стоцкую "Московский комсомолец".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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