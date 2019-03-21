На похоронах Началовой начался хаос
С самого утра поклонники исполнительницы стали собираться у кладбища. В 10:00 мск парковка была забита. В это же время к месту похорон стали подъезжать звезды шоу-бизнеса.
Репортеры сообщают, что около ритуального зала царит хаос. Охранники у входа просят не делать снимки и не задерживаться у гроба. "Организованной очереди нет. Все смотрят на часы, ждут начала церемонии", – отмечает "Московский комсомолец". Собравшиеся беспокоятся, что не успеют проститься с исполнительницей.
Траурная церемония продлится с 12:00 до 14:00 мск. На панихиду прибыли певица Ирина Салтыкова, дрессировщик Эдгард Запашный, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и многие другие.
Напомним, что артистка была госпитализирована 8 марта. Врачи московской клиники диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже информация о волчанке была опровергнута. Юлию Началову ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта певица скончалась.
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