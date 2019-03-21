Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
Сотни россиян пришли проводить певицу в последний путь. Среди собравшихся немало звезд – ее коллег и друзей. Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, братья Запашные – все они говорят, что потеряли близкого человека. А для Ларисы Долиной артистка была еще и кумой.
Певица крестила дочь Юлии Началовой и смерть молодой звезды приняла очень близко к сердцу. На почерневшую от горя Ларису Александровну было страшно смотреть. Ужаса добавлял траурный наряд. Певица сидела в первом ряду у гроба, рядом с родителями покойной, и отрешенно смотрела в одну точку. Она словно онемела от горя.
Сейчас миссия исполнительницы – помочь Вере Алдониной справиться с шоком и пережить утрату матери, а потом помочь ей вырасти достойным человеком. Такова обязанность крестных родителей.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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